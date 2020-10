Barsa, ipak, ima novu "devetku" i sprdnja može da počne!

Barselona je proćerdala finiš prelaznog roka i pokazala da je definitivno najsmešnija, uz Mančester Junajted, ovog leta.Katalonci su danas morali da prijave nove brojeve, nadali su se da će Erik Garsija i Memfis Depaj da stignu u pet do 12 i da zauzmu preostale brojeve 4 i 9, ali to nije bio slučaj.Katalonci su danas potvrdili da je Martin Brajtvajt nova "devetka", pošto je do sada nosio broj 19. Ronald Arauho je uzeo Rakitićevu "četvorku", a Riki Puđ 12 koji je do danas pripadao Rafinji.Društvenim mrežama već kruže fore na račun Barsinog trija sa brojevima 9, 10 i 11, svi znamo da su to nekad bili Luis Suarez, Leo Mesi i Nejmar, a danas su uz Argentinca - Brajtvajt i Dembele.Sve u svemu, Barsina čuvena "devetka", posle Etoa, Ibrahimovića, Krkića i Aleksisa Sančeza, ima novog vlasnika.