Bane stigao do lokalnih medija u Liverpulu, šta je prava istina?

List Liverpul Eho istražio je navode srpskih medija o interesovanje Evertona za Branislava Ivanovića, i prema njihovim izvorima - Srbin nije u planovima Karla Anćelotija.Tačnije, Liverpul Eho je u kratkom saopštenju potvrdio da njihov izvor sa Gudisona kaže da on nije na listi igrača koje želi stručni štab na čelu sa Karlom Anćelotijem.Podsetimo, Ivanovića već danima povezuju sa Crvenom zvezdom, no, dolazak na stadion "Rajko Mitić" je iz više razloga teško ostvariv, a više o tome čitajte OVDE Inače, Ivanović je i zvanično slobodan na tržištu, pošto nije postigao dogovor sa Zenitom, koji je ubrzo doveo i njegovu zamenu - Dejana Lovrena iz Liverpula.Ivanović je otišao kao kapiten i sa osvojenom duplom krunom, a sačekaćemo da vidimo koji je njegov naredni korak.Kako stoje stvari, to ipak neće biti Gudison...