Baloteliju dosta 240 sekundi da ponovo svi pričaju o njemu!

Fudbaleri Monce pobedili su na svom stadionu ekipu Salernitane rezultatom 3:0 (2:0) na debiju Marija Balotelija.Nestašni italijanski napadač je danas upisao prve minute u svom novom timu, a za prvi pogodak bilo mu je dovoljno 240 sekundi!On je na samom početku meča bio na pravom mestu posle centaršuta Karlosa Augusta sa levog boka i lako pogodio mrežu za 1:0. Do kraja meča, pogodili su još i Barila u 45. i Armelino u 95. minutu.Baloteli je igrao do 62. minuta, a njegov saigrač iz napada Kevin Prins Boateng do 77.Ovim trijumfom, osmim u sezoni, Monca je skočila na treću poziciju na tabeli Serije B sa samo dva boda manje od današnjeg rivala i lidera Salernitane, i jednim manje od Empolija.Nemojte zaboraviti da su na čelu Monce Silvio Berluskoni i Adrijano Galijani i da je ovo prva sezona ovog kluba u Seriji B i da već napadaju plasman u Seriju A.