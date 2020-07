Baloteli rekreativac, zainteresovani klubovi šokirani "kilažom"!

Mario Baloteli trenira sam, praktično je izbačen iz Breše, može da koristi klupske terene, ali nije u kombinaciji za tim. "Rondinele" će opet u Seriju B, to automatski znači da je Baloteli slobodan, čitava ova sezona je katastrofa.



On je inače potpuno van forme, kako je potrđeno 29-godišnji napadač se ugojio, ima 100 kila, desetak više od optimalne težine, a pitanje je hoće li svemoćni Rajola uspeti da mu nađe angažman.



Naime, Super Marija je htela Boka, ali vesti brzo putuju, Argentinci su čuli da je poput rekreativca, a i njemu se ne ide na dalek put.



Priča se da Rajola povlači sve veze i uticaj u turskim klubovima da udomi Balotelija, ali pitanje je ko će rizikovati, iako je nekadašnji italijanski reprezentativac u najboljim godinama, ima 29, međutim njegovo ponašanje, odnos, prokockani talenat to sve znači da je u pitanju prava kocka kada ga dovedete...