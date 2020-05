Baloteli preživeo karantin, jeo karton i komade zida?!

Kako je Mario Baloteli preživeo izolaciju, uz Milan i Bergamo, Breša je bila žarište epidemije.



Ostao je sam, jedno dete je u Napulju sa majkom, drugo u Cirihu, njegova braća su bila u izolaciji sa svojim porodicama i decom.



"Nisam mogao da zovem mamu, ima previše godina, bilo me je strah da se ne zarazi", objasnio je Mario Baloteli.



Ne ume naravno ništa da skuva.



"Prva tri dana sam jeo karton i komadiće zida, posle sam se snašao, nekako su mi dostavljali hranu", kaže uz smeh Super Mario.



On je dodao da je van forme, dva meseca nije pipnuo loptu, a nije se bavio posebno ni fizičkim treninzima.



"Lakše je kad imaš traku za trčanje kod kuće, ja nemam, izlazio bio poneki put do obližnjeg parka, da malo trčkaram. Nemam nimalo snage, a ne mogu ni da kontrolišem loptu", objasnio je Baloteli.







Ovih dana je u centru pažnje zbog Kjelinijeve autobiografije u kome ga je kapiten Juventusa nazvao trulom jabukom i čovekom bez ikakvog poštovanja za tim.



Baloteli je odbrusio da je iskren, za razliku od Kjelinija, a dosta smeha je izazvao Balotelijev brat Enoh koji je rekao da će prebiti italijansku legendu kad ga bude prvi put video.



Javio se i Riki Lambert koji nije dobio šansu u voljenom Liverpulu baš zbog Balotelija i rekao da je Kjelini u pravu, da nikada nije video nekoga takvog ko ne trenira i ko nema poštovanja za saigrače.



Inače, rasplelo se ono što se znalo, posle 2014. senatori su izbacili Balotelija iz reprezentacije jer je kvario atmosferu...



Doduše, tada je već počeo njegov fudbalski pad...