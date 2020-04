Baloteli i Juve, možete li da zamislite tu kombinaciju?

Mario Baloteli je igrao za neke od najvećih evropskih klubova, počeo je u Interu, usledio je prelazak u Mančester siti, potom je igrao za Milan, Liverpul, Nicu, Marsej, od letos je član Breše.



Otkrio je sada u jednom intervjuu da je malo nedostajalo i da ponese dres Juventusa, ali je srce presudilo.



"Adrijano Galijani me je želeo u Milanu. Nakon Mančester sitija, išao sam u Juve i bio sam OK sa tim, ali onda se pojavio Galijani i kada sam čuo da je Milan zainteresovan odlepio sam.



Kao što znate, veliki sam navijač Milana, tako da sam pratio svoje srce. U to vreme, Milan je bio sedmi ili osmi na tabeli, tako da je pametniji izbor bio Juventus, ali Milan mi je u srcu.



Da budem iskren, volim i Inter. Juve bi bio praktičan izbor i razmišljao sam o njemu, ali sam onda odabrao srcem", izjavio je Baloteli, prenose italijanski mediji.