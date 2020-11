Bajka - Prodavao karte za Škotsku pa postao njen kapiten!

Endi Robertson, kapiten Škotske slobodno može da kaže da je sve preturio preko glave. Fantastični levi bek Liverpula je iskusio rušenje snova kada ga je klub koji voli više od svega, Seltik, otpisao kao netalentovanog.



Iz tog vremena ostali su vapaji sadašnje zvezde PL, on je igrao za Kvins Park Rendžers, ali onaj škotski i to besplatno, Od vazduha ne može baš da se živi, pa je radio na Hempden Parku, nacionalnom škotskom stadionu, bilo je to pre samo pet godina.



Javljao se na telefon, primao zahteve za fudbalske karte za mečeve škotske reprezentacije, do koncerata koji su se održavali u Glazgovu. Da, zapisivao je zahteve navijača za ulaznice, za isti onaj tim koji će u Beogradu u četvrtak predvoditi sa trakom na ruci.



Taj posao je ipak našao zahvaljujući fudbalu. Jer, Endrju MekGlenan koji je radio u Kvins Park Rendžersima je pomagao momcima iz kluba da nađu posao jer su igrali u amaterskom klubu.



Jer radio je od 9 do 5, pa onda u šest, dva puta nedeljno išao na trening. Dobro ste pročitali, trenirali su samo dva puta, i subotom igrali utakmice. Istorija pamti da je Endrju Robertson debitovao sa 18 godina za KPR, i to protiv Bervika, meču je prisustvovalo 372 navijača, bila je 2012.











Dobio je šansu na određeno vreme. U klubu su mu jasno saopštili da ima godinu dana da ih ubedi da može da igra fudbal, ali da ako ne prođe, bolje je da potraži neke druge opcije.



„Razmišlljao sam o Univerzitetu ili nekom koledžu, da postanem profesor fizičkog vaspitanja, da se bavim nečim bliskim sportu“, ispričao je svojevremeno fudbaler Liverpula.



Te godine je KPR ispao u treću ligu, tačnije četvrti rang takmičenja. Robertson je dobijao šansu, nije bilo mnogo konkurencije i već te sezone, na proleće, skauti profesionalnih klubova su počeli da ga gledaju.



Od tada se nije osvrtao. Džeki MekNamara, bivši škotski reprezentativac, legenda Seltika je krčio put u trenerskoj karijeri, doveo je Robertsona u Dandi Junajted. U prvoj sezoni u škotskoj eliti, Robertson je proglašen za najboljeg mladog igrača lige, iako su u Junajtedu računali da će prva godina biti prilagođavanje na profesionalni fudbal.



Odmah sledeće je debitovao za reprezentaciju, Dandi Junajted je video priliku da napuni kasu, kada je stigao poziv Stiva Brusa iz Hala, ni klub, ni igrač se nisu dvoumili.







I ponovo se otvorilo.



Povredio se Lajam Rosenior, Brus ga je pozvao sa klupe i rekao mu: „Mali, uđi i igraj najbolje što možeš“.



Iako su tri godine na KC Stadionu bile rolerkoster, dva ispadanja iz PL i jedna promocija kroz plej of. Seltik koji ga je u 15. godini otpisao jer je suviše sitan je želeo da ga vrati, nisu uspeli da kupe Bena Čilvela.



Samo, stigao je poziv Liverpula, Robertson je bio u kampu u Portugalu sa Halom, jasno, ni u avionu nije verovao da je stigao Klopov poziv. Posle toga, sve je istorija, plaćao je i sam letove kako bi se posle povrede priključio svojoj reprezentaciji, postao kapiten, prvaka Evrope, pa Engleske. Klop je bio oduševljen njegovom pričom i impresioniran činjenicom da je sa dna stigao do vrha, jer je i sam kao igrač morao da se izbori sa mnogo prepreka.



Ali, Endi kaže da nije ljut na Seltik.



„Ma, biili su iskreni, došao je trener iz Madervela, tamo vole visoke i jake, nije me video u timu, rekli su mi na vreme, i roditelji su bili tu. To je bila njihova procena, ja sam i dalje navijač Seltika, a sve što se desilo mi je pomoglo da sazrim ranije, pa su mi učinili i uslugu“, primetio je na kraju neverovatne priče kapiten Škotske.