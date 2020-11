Bajernova mašinerija na korak od Fergijevog Junajteda!

Fudbaleri minhenskog Bajerna stigli su u utorak uveče protiv Red Bul Salcburga do 15. meča u nizu u Ligi šampiona na kome nisu poraženi u gostima.



Sve do poslednjih 15-ak minuta utakmice u Salcburgu činilo se da je došlo vreme za prvi kiks aktuelnog evropskog šampiona.



A onda je usledio tornado i munjevita četiri gola u mreži domaćih koji su Bajernu donela ubedljivih 6:2.



Čak i da je ostalo nerešeno 2:2, izabranici Hansija Flika bi stigli do impozantnih 15 evropskih mečeva na kome ne znaju za poraz.



Ekipa iz Minhena je u ovom segmentu došla na samo korak zaostatka nad Mančester junajtedom, koji se prošle decenije zaustavio na 16.



Bilo je to u periodu od 2007. do 2010. kada je tim, koji je tada predvodio Aleks Ferguson, odigrao 16 vezanih mečeva u gostima u Ligi šampiona bez poraza.



Podsetimo, "crveni đavoli" u u tom periodu čak dva puta igrali finala LŠ (2008. i 2009.) ostvarivši polovičan učinak u njima.



Priliku da stigne Junajted, Bajern će imati 1. decembra kada gostuje madridskom Atletiku.