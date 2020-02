Bajernov košmar, Čelsijeva najlepša uspomena!

U iščekivanju ovog susreta, neizbežan je osvrt na sezonu 2011/12, za Čelsi turbulentnu, ali sa najlepšim mogućim završetkom, dok se Bavarci pomenutog finala sećaju kao pravog košmara, ponajviše ''srpski zet'' Bastijan Švajnštajger.



Bilo je to čudesno proleće za londonske ''Plavce'', pogotovo za Roberta Di Matea, koji je umesto Andrea Viljaš-Boaša kao privremeno rešenje seo na ''užarenu klupu'' u najvažnijem delu sezone.



Mimo očekivanja mnogih, koji su sumnjali da Di Mateo može bilo šta da promeni, njegovim dolaskom ekipa je preporođena. Do kraja sezone, Čelsi u Engleskoj osvaja FA kup pobedom nad Liverpulom u finalu, ali ono što je istovremeno Di Mateov tim ostvario u Ligi šampiona bilo je spektakularno. Vatreno krštenje u LŠ, Di Mateo je imao protiv Napolija u revanš meču četvrtfinala posle prethodnog poraza u Napulju od 3:1. Bio je to dramatičan susret na ''Stamford Bridžu'', kada Čelsi posle produžetaka dobija sa 4:1, a gol odluke postiže naš Bane Ivanović.



Di Mateo je počeo da uverava javnost da je sposoban i za velike stvari. Kako se bližio kraj sezone, rasla je euforija oko ''Plavaca'' ali prijala im je. Uspesi su se ređali jedan za drugim, ''Plavci'' su eliminisali Benfiku u četvrtfinalu, da bi u polufinalu zaustavili i branioca trofeja, Barselonu i izborili se za finale, prvo posle bolnog poraza od Mančester junajteda u Moskvi, četiri godine ranije.







I kao što su te 2008. godine ostali bez ''Klempavka'', tako su maja 2012. u Minhenu osvojili titulu. Ceh je umesto Mančestera platio Bajern, koji je poveo preko Milera u 83. minutu, Drogba je poravnao pet minuta kasnije, a novi šampion Evrope je odlučen u penal-seriji. Na kraju, Švajnštajger pogađa stativu, Drogba postiže gol odluke, za veliko slavlje ''Plavaca'' usred Minhena.



Avgusta 2013, novi susret Bajerna i Čelsija, opet borba za trofej, ali u meču Superkupa Evrope u Pragu. Još jedna drama, još jedna penal-serija, ali ovoga puta Bajern je imao više sreće. Dva puta je Čelsi vodio, a Bajern je penale izborio u poslednjim trenucima drugog produžetka, preko Martineza. Na kraju, jedino Romelu Lukaku neprecizan sa bele tačke, u petoj seriji.



Dakle, Bajern je već uspeo da se ''osveti'' Čelsiju za poraz u minhenskom finalu, ali sam dolazak na ''Stamford Bridž'' dovoljan im je motiv da ''Plavcima'' konačno nanesu udarac pred njihovim navijačima.



S druge strane, Frenk Lampard, koji je te 2012. bio deo Di Mateove šampionske ekipe, danas sa klupe vodi ''Plavce''. On zna i kako se pobeđuje Bajern i kako se osvaja Liga šampiona, a koliko će to uspeti da prenese na svoje igrače, videćemo u utorak.