Bajern protiv Herte, Oktoberfest opominje, bez piva i kobasica!

Kažu da kad lišće pada sa njim odlaze i treneri Bajerna. Oktoberfest je tradicionalno vreme kada Bavarci gube strpljenje, pitajte Karla Anćelotija recimo, on nije stigao da ostane u gradu, smenjen je nekoliko dana pre najvećeg vašara u Evropi.



Hansi Flik nema taj problem, on će ostati, iako postoje trvenja sa upravom pošto čovek koji je osvojio triplu krunu želi da vrati Marija Gecea u klub. Ako neko može da ga oporavi i vrati na nivo od pre šest godina kada je rešio pitanje prvaka sveta, onda je to Flik.



Jer, Hansi je pre Bajerna dugi niz godina bio drugi čovek „Pancera“, desna ruka Jogija Leva, mnogi kažu da je sjajan odnos sa nukleusom reprezentacije iz Bajerna u velikoj meri doprineo tranziciji od gubitnika u vreme Nika Kovača do tima koji je osvojio sve nešto više od pola godine kasnije.



Bajern je dobio opomenu posle srećne pobede u Superkupu Evrope u Budimpešti i loše su se proveli protiv Hofenhajma. Jasno da niko ne brine hoće li osvojiti titulu, ali tim još nije formiran, nervoza je prisutna, Levandovski se zakačio na treningu sa mladim Kusansom, Francuz će verovatno otići u Lids. Ima još problema, Nubel je stigao iz Šalkea kao slobodan igrač, odnosno golman, obećano mu je prošle zime kada je postigao dogovor da će imati svoje minute, ali recite to Nojeru.



U svakom slučaju, pošto su zgromili očajni Šalke na startu sezone, fudbaleri evropskog šampiona su u nemačkom bundseligaškom „selu“, Hofenhajmu spušteni na zemlju.



I sada dolazi Herta. Ima jedna zanimljivost kada su Berlinci u pitanju. Oni su jedini tim koji je u vreme Oktoberfesta ostao neporažen u Minhenu. Naime, oni su u dva od tri prošla meča ostali neporaženi na „Alijancu“, u oktobru pre par godina bilo je 0:0, tukli su Bajern i 2:0 te godine, a prošle sezone, malo im je nedostajalo da ponovo na startu bavarske jeseni odnesu makar bod sa juga Nemačke. Naime, ispromašivali su se, Bajern je gotovo slučajno, pogotkom Havija Martineza stigao do miminalne pobede koja je sačuvala kožu hrvatskom treneru.









Tako je Kovač izbegao da otpadne kao list na vetru, ali kad je baš zahladnelo u novembru oduvalo ga je sa klupe, pa je Flik privremeno preuzeo posao. Ostalo je sada već istorijska sezona i nova tripla kruna za Bajern.



Berlinci ne vole Bavarce, pogotovo navijače Bajerna, smatraju ih primitivcima, sa visine prestonica gleda na Minhen, ismevaju njihov način govora. Iako stanovnici Minhena svoj grad smatraju severnom prestonicom Mediterana zbog načina života, u Berlinu će se na to samo nasmejati.



Herta nikada nije bila neki rival Bajernu, to je kada je sever Nemačke rezervisano za HSV koji je osamdesetih bio sila, ali kada gledate Bundesligu, Herta je uspevala da ponekad ostane neporažena kada je bila autsajder, mada je samo par puta savladala najveći nemački klub u poslednjih 20 godina. Berlinci su početkom veka dva puta osvojili liga kup Nemačke, oba puta u finalu su slavili protiv Šalkea, ali su 2002. izbacili Bajern koji je bio jedan od najboljih evropskih timova na penale.



U svakom slučaju, gostima neće biti lako, mogli bi da dožive težak poraz, ali i da daju gol.



U svakom slučaju, neće moći na pivo i kobasice, Oktoberfest je ove godine zbog pandemije otkazan.