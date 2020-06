Bajern pobeđuje i sa pola gasa, Dortmundu samo matematika pomaže!

Ostalo je samo tri kola do kraja prvenstva Nemačke, a Bajern iz Minhena je na sedam bodova viška u odnosu na Borusiju iz Dortmunda.Danas su pobedili ekipu Borusije iz Menhengladbaha, ekipu koja traga za Ligom šampiona ove sezone pošto će se boriti za to četvrto mesto koje vodi u elitno takmičenje.Bilo je 2:1, Borusija je bila uglavnom ravnopravan rival, ali su platili danak dekoncentraciji u dva navrata.Prvi gol smo videli već u 16. minutu i to u mreži Manuela Nojera, ali je on poništen zbog ofsajda, postigao ga je Hofman. Deset minuta kasnije gol u mreži Borusije, strelac je Cikrci, a gol ide na dušu golmana Zomera koji je praktično poklonio loptu fudbaleru Bajerna i ostavio mu prazan gol.U 37. minutu je usledio autogol Pavara, pa se na odmor otišlo bez vođstva nekog tima. Gol koji morate videti. U nastavku mirna utakmica, sve do kraja kada smo u 86. minutu videli novi gol na meču. Loptu je sa desne strane ubacio Pavar, Gorecka je bio na pravom mestu i pogodio je za konačnih 2:1. Bajernu je potrebno da osvoji samo dva boda u poslednja tri kola da osvoji titulu prvaka.