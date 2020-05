Bajern je stvorio fantastičnu generaciju, još dvojica i to je ekipa za krov Evrope!

Nekadašnji predsednik Bajerna Uli Henes je istakao da očekuje da je Bajern na putu da stvori neverovatno dobru generaciju.



"Na pravom smo putu, imamo relativno sjajnu generaciju. Kada pomislim da smo uspeli da produžimo ugovor sa Nojerom, imamo Kimiha, Zulea, Levandovskog i nadamo se da ćemo produžiti ugovore sa Alabom i Alkantarom, a takođe se nadam sa Lerojom Saneom, Kingslijem Komanom, Seržom Gnabrijem da ćemo imati mlad i razvojni tim", rekao je Henes za Bličer.



Dakle, on očekuje Sanea u Bajernu uskoro, a da li će u timu biti još jedno veliko pojačanje u vidu Kaija Haverca?



"Mogu da zamislim da, ako sve ide kako treba, biće to nova era Bajerna iz Minhena", rekao je Henes.



"Svakako bi voleo da imamo Kaija Haverca, ali u ovom trenutku ne možemo znati ekonomsku situaciju u fudbalu", rekao je on.