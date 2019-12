Badminton trofej vredniji od Liverpulove titule klupskog prvaka sveta?!

"Moj badminton trofej", rekao je Skols kada je upitan koji od ova dva trofeja bi mu bio draži.



Liverpul je osvojio Svetsko klupsko prvenstvo pobedom nad Flamengom, a strelac jedinog gola bio je Roberto Firmino. Ipak, bivši igrač "crvenih đavola" ne smatra da je ovo vredno pažnje.



"Izgleda da je Liverpul uživao, proslavili su osvajanje Svetskog klupskog prvenstva, verovatno će to i pominjati u budućnosti, zašto i ne bi. Ali, to nije tako ozbiljno, bar ja mislim. Pretpostavljam da su ljudi prilično srećni, ali mislim da to nije nešto što nameravate da radite kao igrač", rekao je Skols.



On je u dresu "crvenih đavola osvojio ovaj trofej 2008. godine, ali ističe da mu on nije omiljeni.



"Čak i ako vas neko pita 'Koje trofeje ste osvojili tokom karijere', mislim da niko ne bi pomenuo Svetsko klupsko prvenstvo", kazao je Skols.