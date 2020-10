Azuri brojali do šest, Turci odigrali kao Nemci protiv Nemaca, bez pobednika u Lisabonu!

Tokom prvog dela igre nismo videli golove, iako je Austrija bila dosta dominantnija od gostiju. U drugom sijaset izmena pomaže Grcima koji stižu i do vođstva golom Fortunisa u 63. minutu. Austrija ipak dolazi do pobede posle preokreta i dva gola u samo tri minuta.Na 1:1 izjednačio je Grbić u 77. minutu a za vođstvo pogodio Baumgartner u 80. minutu.Gosti su poveli golom u 23. minutu preko Volfingera. U 62. minutu je bilo 2:0 za goste, Halser je bio precizan iz penala. Domaći ipak stižu do utešnog pogotka, Rodriges postavlja konačni rezultat 2:1 u 72. minutu.Azuri su nastavili sa pobedama pod Roberto Manćinijem.Ovog puta stradala je Moldavija, pet golova su gosti primili već u prvom delu igre.Kristante je otvorio seriju u 19-om, nastavio debitant Kaputo koji u svojoj 33. godini postiže svoj prvi gol za Italiju - 2:0 u 23. minutu. Potom je na scenu stupio Šaravi koji pogađa u 30. i 45. minutu da bi između pogodaka bivšeg igrača Rome bio i autogol Posmaca posle šuta Kaputa u 38. minutu.U drugom poluvremenu mirnija igra, Berardi postiže šesti gol za Italiju u 72. minutu.Meksikanci su dobro otvorili meč, posle samo desetak minuta Himenez i Korona beleže prve prilike za goste. Korona je i u drugom poluvremenu bio aktivan, ali je Krul bio siguran. A onda 59. minutu i faul Akea u svom šesnaestercu, glavni sudija Srđan Jovanović pokazuje na belu tačku što Himenez koristi i donosi 1:0 u 60. minutu.Poraz Holandije u Amsterdamu i ne tako dobar početak selektorskog mandata Franka De Bura.Tri puta su dolazili "panceri" u vođstvo, Turci su ih i tri puta stizali.Levov tim dolazi u vođstvo posle sjajne akcije Haverca i Drakslera, fudbaler PSŽ-a pogađa u nadoknadi prvog dela igre.Turci uzvraćaju odmah po povratku na teren, Tufan izjednačuje u 50-om minutu. Osam minuta kasnije Haverc upisuje još jednu asistenciju, Nojhaus pogađa za 2:1 u 58. minutu.Karaca uspeva da ponovo izjednači za Tursku, pogađa u 67. minutu za 2:2.

Poljska - Finska 5:1



Kod Poljaka ulogu heroja meča poneo je Kamil Grosicki koji je večerašnji meč odigrao u "Levandovski" formi postigao het-trik za samo pola sata.



Serija je počela u 8. minutu, pogodio je zatim i u 18-om minutu za 2:0 da bi u 38-om već ostvario het-trik i utabao put sigurnoj pobedi domaćina.



Pjontek stiže do svog gola u 53. minutu a Niskanen u 68. minutu postiže utešni gol za Fince.



U komšijskom derbiju viđeno je dosta prilika, obe ekipe su mogle do gola, Portugal čak i dva puta pogađao sam okvir gola.Moreno je imao na početku dobru šansu za Špance, Patrisio je odlično reagovao. Sledi bolji deo igre za Portugal, Ronaldo je bio svuda na terenu. Igrač Juventusa je čak pogodio i prečku u 53. minutu. Petnaest minuta posle njega na njegovu asistenciju Sančez takođe pogađa prečku . U završnici Olmo je imao dobru šansu za goste, ali ponovo Patrisio spreman. Mogli su domaći i do pobede u kraju susreta, ali Žota a zatim i Žoao Feliks promašuju odlične šanse.Slovenci su lako stigli do pobede večeras, već posle prvih 45 minuta bilo je 3:0 za domaćina. Golove su postigli Mitrović (dva) i Vučkić iz penala.Rezervista Rep je u 48. minutu postavio konačnih 4:0 za reprezentaciju Slovenije."Vatreni" su uspeli da slave u Sent Galenu posle preokreta.Gavranović je doveo domaće u vođstvo posle 31. minuta igre, ipak Brekalo izjednačuje na 1:1 samo tri minuta pre odlaska na pauzu.U drugom delu utakmice svoje šanse ne koriste domaći, ali zato Pašalić odlično reaguje i u 67. minutu postiže gol za 2:1 i pobedu Hrvata na večerašnjoj utakmici.