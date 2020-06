Atletiko korak bliže, Hetafe korak dalje od LŠ

Atletiko Madrid je u gostima pobedio Levante rezultatom 1:0 (1:0), dok su Valjadolid i Hetafe remizirali rezultatom 1:1 (1:1).Atletiko je u svom stilu - dao jedan, primio nijedan i osvojio tri boda. Ovaj put čak nisu ni igrači Atletika dali gol, jer je to umesto njih uradio Gonzales, nespretnom reakcijom u 15. minutu. Ispostavilo se da je to bio i konačan rezultat, iako je Levante u drugom poluvremenu napadao i bio opasan po gol Jana Oblaka. Atletiko je imao odlične pokušaje preko Kokea i Žoaa Feliksa, ali promene nije bilo.Atletiko je sada skočio na treće mesto na tabeli, preskočio je Sevilju, koja je vezala tri remija posle prekida sezone.Na ruku Atletika ide i rezultat iz Valjadolida, gde je Hetafe uzeo samo bod.Hetafe je poveo na Zorilji golom Haimea Mate u 41. minutu, ali je u nadoknadi prvog dela Unal iz penala postavio konačnih 1:1. U timu Hetafea do 83. minuta igrao je Nemanja Maksimović.Hetafe je kao i Sevilja vezao tri remija posle pauze i ostao na petom mestu, ali sa četiri boda manje od Sevilje i šest od Atletika.