Atalantine nade su ugašene večeras, podela bodova na San Siru!

U okviru 36. kola italijanske Serije A ekipa Milana je dočekala Atalantu, možda i najbolji tim prvenstva u ovom trenutku, a pobednika nije bilo - 1:1.Gosti koji do večeras nisu digli ruke od titule pošto je Juventus poražen od Udinezea u ovom kolu, su imali svoje šanse da stignu do pobede, ali je nerešen ishod, čini nam se, najpravedniji.Igrao se 14. minut kada smo videli prvi gol na današnjem meču. Čalhanoglu je dokazao da je majstor za prekide, izveo je slobodan udarac, lopta je završila u gornjem desnom uglu, a golman Golini je možda mogao i bolje da interveniše imajući u vidu ugao iz kog je Čalhanoglu šutirao.Napadi Atalante nakon toga i - penal u 24. minutu. Malinovski preuzima odgovornost, šutira i ne uspeva da pogodi, sjajno mu je Donaruma odbranio.Deset minuta kasnije, gol u mreži Milana. Nekako se lopta srećno odbila do Duvana Zapate, a strelac kao što je on ovakve šanse ne promašuje - 1:1. Nadali su se gosti da mogu i do sva tri boda večeras u drugom poluvremenu, ali je Milan imao najbolju šansu preko Bonaventure koji je pogodio stativu.Sve u svemu, zaslužena podela bodova.