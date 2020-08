Atalanta živela svoj san 90 minuta, PSŽ ga srušio u nadoknadi!

PSŽ je prvi polufinalista Lige šampiona, pošto je večeras posle preokreta pobedio Atalantu rezultatom 2:1 (0:1).







U završnici za infarkt, golove su postigli Markinjoš u 90. i Čupo-Moting u 93. minutu, dok je prethodno Mario Pašalić dao gol za Atalantu u 27. minutu.







PSŽ će se za finale boriti sa boljim iz duela Atletiko Madrid - RB Lajpcig.





Posle samo 240 sekundi, prvi opasan udarac imao je Papu Gomez iz solidne pozicije sa 16 metara, ali je šutirao direktno u Kejlora Navasa.



Samo minut kasnije, Nejmar je imao prvu veliku priliku, izašao je sam na golmana, mogao je da bira gde da gađa, ali se obrukao udarcem nekoliko metara pored gola.



Ubrzo je Nejmar imao još jedan opasan šut sa 18 metara, tik pored stative, prethodno je maestralno gurnuo Pašaliću kroz noge, a onda i treću šansu u finišu prvog dela igre kada je levom šutirao preko gola.



Nejmarove promašaje u prvom poluvremenu, Atalanta je zasluženo kaznila, pošto je u 27. minutu golom Marija Pašalića povela rezultatom 1:0.



Lopta je uz dosta sreće, posle odbitka došla do Pašalića, ali je



Mogla je Atalanta takođe do još jednog gola, ali se Kejlor Navas istakao u situaciji kada je odbranio udarac Hetbera glavom. Potom je i Kaldara "preglavao", iz neposredne blizine, ali je Navas opet na mestu.

U drugom poluvremenu, PSŽ je morao da krene u ofanzivu, a svi znamo da to ipak nije tim sa evropskim iskustvom i veličinom da ima i smirenost u igri.



Kako je vreme odmicalo, delovalo je da PSŽ sve manje, a Atalanta sve više veruje u prolaz, te više nije bilo bitno ko koliko zarađuje ili šta mu piše na leđima.



Tomas Tuhel je probao odmah ključnom izmenom u 60. minutu, ušao je tek oporavljeni Mbape umesto Sarabije, ubrzo i Dreksler i Paredes umesto Geja i Erere, ali ni to nije mnogo pomoglo.



PSŽ je u drugom poluvremenu bio praktično bez prave prilike, a stvari su dodatno krenule po zlu kada je Kejlor Navas zatražio izmenu, a zamenio ga je Serhio Riko.



Važno je pomenuti da je večeras igrao i Mauro Ikardi, sve do 80. minuta, ali ga je malo ko primetio, a koliko je bio očajan pokazuje i to da je Tuhel uveo Čupo-Motinga u 80. minutu.







PSŽ je dodavao gas, Mbape je izašao sam na golmana, doduše, iskosa, njegov udarac je izblokiran.









I onda, kada se to najmanje očekivalo, u 90. minutu, PSŽ je iz jedne "bunar" akcije u kojoj je Čupo-Moting centrirao sa boka, Nejmar je primio na drugoj stativi i loše šutirao, Markinjoš je zahvatio loptu, koja je zakačila jednog igrača Atalante i završila u mreži za 1:1.





Atalantu je primljeni gol slomio, samo dva minuta kasnije, Nejmar je proigrao Mbapea, a ovaj spojio Motinga na petercu koji pogađa za 2:1.





PSŽ je u polufinalu i čeka Atletiko Madrid ili Lajpcig!