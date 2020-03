Atalanta zaradila bogatstvo od Lige šampiona!

Sećamo se pomame za Lesterom kada je osvojio Premijer ligu, čitanost naših tekstova o tom timu je skočila desetostruko, čitali su se daleko više od giganata iz Londona, Mančestera i Liverpula.



Sada bi mogla da bude slična situacija sa Atalantom.



Ovaj klub iz Bergama je pravo iznenađenje u Ligi šampiona, "mali" klub iz velike lige je stigao do četvrtfinala najelitnijeg takmičenja i mi se iskreno nadamo da će otići još dalje zbog zaljubljenosti naš običnih smrtnika u male klubove koji osvajaju trofeje.



Osam golova Valensiji je pravo merilo njihove vrednosti, stigli su samim tim i do najvećeg uspeha u istoriji kluba.



Ajmo sada malo o zaradi, znate koliko su zaradili od dosadašnjeg učešća u Ligi šampiona? Za TV prava 5 miliona, 15 miliona za grupnu fazu, kao i 3,3 miliona evra za istorijski rejting u UEFA takmičenjima. Zarada je i 6,3 miliona evra za rezultate u grupnoj fazi.



Za kvalifikaciju u osminu finala tim iz Bergama je dobio 9,5 miliona evra, a za prolazak u četvrtfinale ekipa je dobila dodatnih 10,5 miliona evra. Nije to sve, dobiće i još pola miliona bonusa... Dakle, prešli su sumu od 50 miliona evra.