Atalanta ruši sve pred sobom, Roma konačno pobedila, a Mihajloviću - crveni karton!

Torino je uspeo da upiše pobedu i to protiv davljenika Breše sa 3:1 posle preokreta.



Breša je u prethodnom kolu pokazala da može do totalnog preokreta u sezoni i da može da se ivuče, ali je danas Torino pobedom pokazao put Breši ka drugoj ligi.



Gosti su došli u prednost u 21. minutu preko Toregrose, ali su domaći preokrenuli u drugom delu igre preko autogola Matejua i preko Belotija u 58. minutu. Zaboravljeni Zaza je postavio konačnih 3:1.



U duelu Bolonje i Sasuola domaći tim nije imao dobar meč. Ekipa Siniše Mihajlovića je poražena rezultatom 0:2.



Berardi je doneo prednost Sasuolu, da bi Haraslin povisio na 0:2. Berou je uspeo samo da ublaži rezultat.







Mihajlović je dobio crveni karton tokom drugog poluvremena zbog nesportskog ponašanja.







Roma je dočekala Parmu, nadala se konačnoj pobedi posle tri uzastopna poraza, a do nje su i došli i to nakon preokreta. Juraj Kucka je doveo goste prednost iz penala, a domaći koji su napadali iz minuta u minut su stigli do izjednačenja preko Mihtarijana koji je ušao u dobar ritam pošto je postigao gol i u prethodnom meču.



Pobedu domaćima donosi Vereto u 57. minutu.



Kolarov igrao polovinu drugog poluvremena.



Atalanta je zaslužila Ligu šampiona, uspeli su da stignu i do devete uzastopne pobede u Seriji A, ako računamo i one dve pobede protiv Valensije, ovo im je 11. u nizu i verovatno su klub koji je u najboljoj formi u čitavoj Evropi.



Sampdorija je danas bila dobar rival Atalanti, ali su ostali sa igračem manje u 66. minutu nakon čega su vrlo brzo pali.



Igrao se 75. minut kada je Toloi glavom posle izvedenog kornera Malinovskog uspeo da pogodi mreži, a do kraja utakmice gol postiže i Muriel.