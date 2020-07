Atalanta protiv Breše - Derbi star 900 godina!

U Italiji to zovu kampanilizam, teško je prevodivo na naš jezik, osim kao regionalno rivalstvo. Nema puno veze originalno sa sportom, ali na njega prenosi. Vuče poreklo iz srednjeg veka, gradova-državica na rascepkanim Apeninima.



Otvorena mržnja između Pize i Livorna, Verone i Vićence, Barija i Lećea, ima korene stare vekovima. U slučaju lombardijskih suseda Bergama i Breše, kurija Brešana je zbog problema sa dukatima, ili novcem, kako hoćete, u renesansi izgubila deo teritorije, Volpino, Ćeratelo, Onalino, to su bili strategijski značajni dvorci.



Kasnije je Fridrih Barbarosa vratio „Rondinelama“ pomenute gradiće, a onda je izbio rat, tačnije više oružanih sukoba u XII veku za teritorije, ma kako malene bile.



Ali to je istorija, i jedni i drugi su u senci Milana, ali poljoprivreda i industrija, odnosno geografska bliskost su načinili od njih rivale, jer gde će se bolje živeti, u Bergamu ili Breši zavisi od toga ko će prodati dobra Milanu.



A sad fudbal.



Zanimljivo, iako su tu Milan i Inter, ovo je pravi derbi Lombardije. Jer, iako Atalanta gaji podozrenje prema milanskim klubovima, pre svega Interu, to ne može da se poredi sa mržnjom prema Breši.



Početkom devedesetih, navijači Atalante su na gostovanju na „Rigamontiju“ posle poraza upali na teren, to je bio poziv domaćima pa je zabeležena neviđena tuča na centru, bilo je povređenih 50 policajaca, o navijačima da ne govorimo. Iako ponekad timovi nisu bili u istoj ligi, sudari na autoputu, u takozvanim pumpama – grilovima kroz Lombardiju su postali običaj.



Najluđe je bilo ubedljivo početkom veka, kada je tada već veteran Karlo Macone, isprovociran prozivkama navijača Atalante tokom derbija potrčao da slavi remi pred njima dok su ga zasipali kamenjem.



Naime, prozivke su bile žestoke jer je u prvom poluvremenu Atalanta vodila 3:1, a onda je Breša uspela da se vrati, Roberto Bađo je dao gol za 3:3 u nadoknadi, to je jedan od najslavnijih i najomiljenijih trenutaka u novijoj istoriji „Rondinela“.















Navijači Atalante su 2006. Posle pobede u Breši, napravili barikadu na autoputu na natpisom „Radovi na putu, Bergamo 2 km, Breša 0“. Takođe, pustili su prasiće obučene u dresove Breše na jednom od derbija, pošto protivničke navijače nazivaju „svinjama“, dok su ih ovi krstili „Zečevi“, jer navodno uvek pobegnu.



Osim na dijalektu nećete prepoznati ove nazive u pitanju su „Suni“ odnosno „Conec“.



Atalanta je najveći provincijski klub u Italiji, uspešnija je od Breše, ali „Rondinele“ se hvale da imaju više navijača, na kraju krajeva, grad je dosta veći od suseda.



Ali, derbija nije bilo 13 godina, u međuvremenu kvalitet života, ali i fudbala je opao, pa iako rivalstvo kako kažu traje 900 godina, nove generacije nisu toliko zadojene. Naročito se to odnosi na Atalantu, jer „Orobići“ sada igraju Ligu šampiona, u vrhu su, dok će se Breša nakon samo godine vratiti u pakao Serije B.









U prvom delu bilo je 3:0 za goste, jasno, razlika u kvalitetu je velika, recimo i to da i pored svega, Breša je zajedno sa Bergamom plakala za stradalima u pandemiji, i da je to ujedinilo gradove.