Atalanta je trenutno najbolji tim Serije A, još šest komada za drugo mesto!

Atalanta igra fantastično i najbolji je tim Serija A u ovom trenutku.



Nakon što su uspeli da pokažu Juventusu da su u ovom trenutku bolji rival i to u sred Torina (ali su odigrali samo 2:2), danas su savladali Brešu iskalivši sav bes na sada već prežaljenom timu.



Bilo je i više nego ubedljivih 6:2.



Pašalić je danas heroj, on je postigao het-trik, a čak pet golova smo videli u prvom delu igre.



Pašalić je doveo domaće u prednost u 2. minutu, da bi Toregrosa izjednačio u 8. minutu.



Gosti od tada potpuno nadigrani, u 25. De Ron postiže gol za 2:1, da bi tri minuta kasnije Malinovski pokazao dobru formu pogodivši za 3:1.



U 30. minutu upisuje se u listu strelaca i Zapata za velikih 4:1.



Na početku drugog poluvremena još dva gola Atalante, nakon čega su spustili loptu. Pašalić je u 55. i 58. minutu razrešio sve dileme, iako je imalo preko pola sata do kraja utakmice.





Gosti uspevaju da stignu do još jednog gola i to preko Spaleka.







Atalanta je tako stigla do drugog mesta na tabeli, ali i sa utakmicom više od Lacija i Intera.