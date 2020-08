Atalanta igra sa gnevom u očima i bolom u srcu

Bergamo je bio jedan od epicentara pandemije korona virusa u Italiji i više od 6.000 ljudi je umrlo.



Snimci konvoja vojnih kamiona koji odvoze kovčege sa telima umrlih sredinom marta, jer je krematorijum u Bergamu bio pretrpan, obišli su čitav svet.



Fudbaleri Atalante su i pre ponovnog pokretanja fudbala razgovarali o tome da žele da vrate osmehe na lica svojih navijača. To su i uradili, pošto je Atalanta bila jedna od najboljih ekipa kada se lopta ponovo zakotrljala.



"Bili smo jedan od gradova koje je virus najviše pogodio. I igrači su sve to iskusili", rekao je jedan od navijača tog kluba Franc Barsela, vlasnik kafea koji je mesto okupljanja kraj stadiona.



"Zaista se čini kao da igraju s gnevom u očima i bolom u srcu. Ne možete a da ne budete ponosni na ekipu poput ove", dodao je on.



Atalanta u sredu igra u Lisabonu protiv Pari Sen Žermena utakmicu četvrfinala Lige šampiona.







Klub iz Bergama je do četvrfinala stigao ukupnom pobedom od 8:4 protiv Valensije. Prva utakmica odigrana je 19. marta u Milanu i nazvana je "utakmica zero" zbog širenja bolesti upravo iz ta dva grada u severnoj Italiji i Španiji.



"Teško je da ne znate nekog u Bergamu ko je bio bolestan, ali reći da je to zbog utakmice je uvreda. Koliko smo drugih prilika imali da se razbolimo? Bilo je koncerata, drugih utakmica, gužve u javnom prevozu...", rekao je Barsela.



"Utakmica nije bila razlog zbog kojeg se korona virus proširio. Da je bilo grešaka, bilo je, ali smešno je da je uzrok svega utakmica Atalanta - Valensija. Bilo je na hiljade uzroka, posebno zato što kao država nismo bili spremni", dodao je on.



Još jedan od navijača Atalante, Mateo Skarpelini iz Bergama, bio je na utakmici u Milanu. Poznaje ljude koji su se nakon toga razboleli, ali on se tog dana seća drugačije - fokusiran je samo na pobedu Atalante od 4:1.



"Sećam se zabave tog dana jer je to bio istorijski dan za nas, verovatno jedan od najboljih dana ikada, tako da nas nervira kada ljudi taj meč povezuju s početkom širenja virusa", rekao je on.



"Nismo glupi, znamo da je to uticalo na stvari, ali kada razgovaramo o tom meču, ovde u Bergamu, razgovaramo samo o utakmici, ne o onome što se posle dogodilo", rekao je Skarpelini.









Atalanta je obezbedila učešće u Ligi šampiona drugu godinu zaredom pošto je zauzela treće mesto u Seriji A. Takodje, postavila je klupski rekord osvojivši 78 bodova.



Osvajanje Lige šampiona bio bi istorijski uspeh, da ne spominjemo da bi donelo malo radosti gradu i provinciji koja pati mesecima.



Na pitanje može li Atalanta da prodje PSŽ, Skarpelini je rekao: "Mozak kaže ne, ali ja sam navijač Atalante i kažem - da. Svi ostali timovi su jači od nas, (Kilijan) Mbape košta više nego ceo tim Atalante".



"Ali, fudbalu su potrebne ovakve ekipe. Tim poput ovog koji igra dobar fudbal, mali tim... Možda nećemo ništa osvojiti, ali pamtićemo ovaj tim zauvek", zaključio je navijač Atalante.