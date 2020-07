Artur okrivio samo jednog čoveka i spreman je da ide do kraja!

Artur Melo je od juče vest dana u Kataloniji, pošto je odbio da se vrati u Barselonu posle odmora, a sada stižu nove informacije.



Navodno, iako je Barsa spremna da ga kazni i ima puno pravo da to učini, Artur ni po koju cenu ne želi da promeni svoju odluku. I danas, drugi put je putem svojih menadžera poručio da želi momentalni raskid ugovora, jer ne želi da igra ni u Ligi šampiona. Artur namerava da ostane u Brazilu do kraja avgusta, kada je planirano da otputuje u Torino.



Takođe, stižu vesti u nizu o tome da je Artur "izdao" svoje saigrače, i pored toga što ga je uprava praktično oterala i naterala da pristane da ode u Juventus, ali iza svega se krije Kike Setijen.



Arturovi ljudi tvrde da je Brazilac obećao saigračima 30. juna kada je potpisao za Juve, da će se boriti do kraja i da naročito želi Ligu šampiona, ali je onda odjednom Kike Setijen odlučio da ga skloni.



Nakon što nije odigrao nijedan minut na četiri utakmice u nizu, Artur je zatražio sastanak sa Setijenom, kako bi saznao da li ga planira za meč protiv Napolija, jer su suspendovani i Buskets i Vidal, a tada je dobio šokantan odgovor - "nisi u planovima".



Artur je tada odlučio da učini ovo što se sada dešava - da ostane u Brazilu kada počne odmor i da zatraži raskid ugovora mesec dana pre pravog isteka.



Iako katalonski mediji pokušavaju da ocrne Brazilca nazivajući ga neprofesionalcem, jasno je da iza svega stoji ipak užasna uprava i stručni štab koji nemaju kormilo u svojim rukama, niti autoritet i znanje da vode jedan ovakakav veliki klub.







Kike Setijen je svojim postupkom pokazao da je samo marioneta ove uprave i da slepo sledi njihova uputstva, verovatno kako bi sačuvao svoj posao i naredne sezone. Samo, što niko u ekipi ne veruje da će on tu i biti, već će verovatno kao i Artur biti van Barse...