Artetino "peglanje" ne poznaje granice, da se oproba u košarci?

Menadžer Arsenala Mikel Arteta uporno pokušava da za loše rezultate tima koji vodi okrivi samu prirodu fudbalske igre.



Londonski klub ne zna za pobedu od 1. novembra, a u poslednjih pet utakmica osvojio je samo jedan bod.



Uprkos svemu mladi stručnjak smatra da je u većini mečeva njegov tim bio taj koji je dominirao na terenu, dok su protivnici stižali do bodova.



Sa tim u vezi uporedio je fudbal sa košarkom u kojoj ovakve "nepravde" ne postoje.



"Fudbal nije kao košarka. U košarci ukoliko šutirate 50 puta, a protivnik to uradi jednom, sigurno ćete pobediti. U fudbalu to nije slučaj. Možete to učiniti i izgubiti 1:0. Izgubili smo od Barnlija iako protivnik nije imao šut u okvir našeg gola", rekao je Arteta.



Arsenal će večeras od 21 sat dočekati Mančester siti u četvrtfinalu Liga kupa.