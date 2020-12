Arteti ultimatum, Arsenal sprema šokantno rešenje?!

Arsenal je dao Mikelu Arteti ulitimatum - još tri utakmice da popravi situaciju u svoju korist, ili će dobiti otkaz.



Malo ko je verovao da će se stvari toliko loše preokrenuti nakon što je Arteta doneo Arsenalu FA kup i Komjuniti Šild, ali sada je pred otkazom.



Arsenal je startovao još gore nego pod palicom Unaija Emerija pre godinu dana i nalazi se tek na 15. mestu sa 13 osvojenih bodova. Uz to, Arsenal ima već šest poraza i bez pobede je na četiri utakmice u nizu.



Engleski mediji prenose da je Arteta dobio još tri prvenstvene utakmice da presloži stvari i preokrene situaciju i to protiv Barnlija i Sautemptona kod kuće i na gostovanju Evertonu.



Ukoliko Arteta doživi još jedan poraz, spekuliše se da bi njega mogao da zameni Masimiljano Alegri!



On je navodno prvi izbor uprave Arsenala, Italijan je i dalje bez posla, od kako je pre godinu i po dana napustio Juventus.



Arsenal čeka Barnli u nedelju, pa Sautempton u sredu, potom u subotu 19. decembra gostuje Evertonu. U prevodu, 20. decembra biće poznata sudbina Mikela Artete...