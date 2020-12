Arteti laknulo nakon trijumfa u derbiju: "Veliki dan za nas!"

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta rekao je da je zadovoljan pobedom u večerašnjoj utakmici protiv Čelsija, kojom je njegova ekipa prekinula niz od sedam mečeva bez pobede u Premijer ligi.



"Rezultat je glavna stvar, zaista nam je bila potrebna ta pobeda. Bili smo nesrećni i frustrirani našim rezultatima u prethodnih osam nedelja i ovo je veliki dan za nas. Od početka utakmice moglo se videti da ekipa ima snagu i volju za pobedom", rekao je Arteta za Bi-Bi-Si (BBC).



Arsenal je na svom terenu pobedio Čelsi sa 3:1, u utakmici 15. kola Premijer lige i prekinuo niz od sedam mečeva bez pobede u ligi. Pre toga, poslednju pobedu u prvenstvu Arsenal je ostvario 1. novembra protiv Mančester junajteda.



"Uoči utakmice bili smo pozitivni, igrači su zaista želeli pobedu. Drago mi je zbog igrača i zbog navijača. U više navrata smo ih izneverili prethodnih nedelja i dobro je što smo im pružili razlog za radost", dodao je trener Arsenala.



Trener Čelsija Frenk Lampard rekao je da je ekipa igrala loše u prvom poluvremenu.



"U drugom delu smo pokazali bolju igru ali bilo je prekasno. U prvom poluvremenu smo imali mnogo toga da uradimo, bili smo vrlo loši. Ne sme da ti nedostaje energije i želje u Premijer ligi, a nama je to nedostajalo. Možeš da se pripremiš dobro, ali ako odigraš ovako, to je druga stvar", rekao je Lampard.



Trener "plavaca" rekao je da je njegova ekipa mnogo toga uradila pogrešno.



"Ako odigraš ispod očekivanja, stvari se okrenu protiv tebe, kao što je gol Sake. Takav je život. U nekoj drugoj utakmici postigli bismo gol iz penala i vratili se u igru, ali to se nije dogodilo danas. Ekipe koje sada pobeđuju, koje neumorno pobeđuju to nisu radile pre dve ili tri godine. Mi još nismo tu, to je jasno. To sam mislio i kada smo imali niz bez poraza i to mislim i sada", naveo je Lampard.



Posle 15 kola u Premijer ligi, Čelsi je na šestom mestu sa 25 bodova, dok Arsenal zauzima 14. mesto sa 17 bodova.

