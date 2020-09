Broje se dani do početka nove sezone Premijer lige, Arsenal će na premijeri u subotu sa početkom od 13:30 časova igrati sa Fulamom a pravo je pitanje ko će izaći na megdan Aleksandru Mitroviću.



Ornstejn javlja nepovoljne vesti za "tobžije", David Luiz je nezgodno povredio vrat.



Za sada su prve prognoze da bi mogao da pauzira i do šest nedelja što ga zasigurno ostavlja van prvih jedanaest protiv "kotidžera", problem navodno vuče još od utakmice sa Liverpulom u utakmici "Komjuniti šilda".



Očekivalo se da Arteta krene u novu sezonu sa brazilskim tandemom Luiz-Gabrijel, videćemo šta će Španac smisliti do subote.