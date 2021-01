Arteta razrešio sve dileme o Ozilu!

Trener Arsenala Mikel Arteta rekao je danas da fudbaler Mesut Ozil može u januaru da napusti klub, ako za njega stigne dobra ponuda.







"Ako se nešto reši ovog meseca, to će biti jer će biti zadovoljne obe strane. Dobro za Mesuta i njegovu budućnost i dobro za klub. U tom slučaju, to će se ostvariti. Ako se to ne dogodi, igrač će ostati kod nas", rekao je Arteta, preneo je Skaj.







Ozilovi menadžeri razgovaraju sa predstavnicima brojnih klubova, medju kojima su i Fenerbahče i Di Si junajted, ali je nemački fudbaler rekao da je prioritet da ostane u Arsenalu do leta, kada mu ističe ugovor.



Ozil nije prijavljen za prvi deo sezone u Premijer ligi, a ove sezone nije odigrao nijednu utakmicu, uprkos tome što je jedan od najplaćenijih fudbalera Arsenala.







On ovog meseca može da pregovara sa drugim klubovima o transferu.



"Stalno se donosi mnogo odluka u vezi sa igračima. Da li da igraju ili ne. Znamo da imamo veoma važnog igrača, ključnog igrača u poslednjih nekoliko sezona za klub. Morao sam da donesem odluku da ga izostavim iz ekipe i doneo sam je. Znao sam kakve su posledice. Sada ćemo morati da donesemo novu", naveo je Arteta.





"Moramo da vidimo koja je najbolja opcija za ekipu, za klub i kakve su namere Ozila, moramo da pokušamo da nadjemo rešenje za to", dodao je trener londonskog kluba.





Ozilov agent Erkut Sogut rekao je za Skaj da će za "sedam do 10 dana" situacija u vezi sa igračem koji prima nedeljnu platu od 350.000 funti, biti nešto jasnija.