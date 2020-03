Arteta otpisao Koronu, sad saopštio petorici da ne računa na njih! Novi Arsenal?

Mikel Arteta je pobedio Koronu, u Arsenalu su odahnuli. Tim će teško, bez obzira na završetak sezone propustiti da ostvari svoje ciljeve, pa već razmišljaju o sledećoj sezoni.



Naime, Arteta je u sklopu dogovora kada je dolazio iz Sitija, tražio odrešene ruke i on će probati da promeni tim, kako bi nametnuo svoje zahteve ekipi.



On je dobio Pabla Marija i Sedrika Soareša na pozajmicu, ovaj prvbi će biti otkupljen. Što se štopera tiče, Mustafi i Papastopulos su suvišni, to je već sada jasno, mada je Nemac igrao nešto bolje u poslednje vreme.



Grk ima već dosta godina, stiže Saliba iz Sent Etjena koga čeka mesto.



Odlaze i Elneni i Mihtarijan, oni su na pozajmicama u Bešiktašu i Romi, a klub će se zahvaliti i Seadu Kolašincu. Podsetimo kupili su povređenog Tirnija iz Seltika, a Bukajo Saka napreduje koracima od sedam milja.



Ostaje situacija oko Obamejanga, ističe mu ugovor u leto 2021. odlazak bi značio da se puni kasa, ostanak da će ga izgubiti bez obeštećenja i to će biti najveći problem i dilema Arsenala tokom leta.