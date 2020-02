Arsenal je danas odigrao tek 0:0 na gostovanju u Barnliju . Može se reći da su čak i domaći imali bolju priliku za osvajanje sva tri boda, ali Arteta je našao razlog neubedljive igre svog tima.





"Uslovi su bili teški, trava je bila visoka. Nisu zalivali teren i to nije od pomoći kada hoćete da igrate fudbal. Očekivao sam to, pa smo i trenirali na takvom terenu. To je njihova igra, to je dozvoljeno, a mi se moramo prilagoditi", rekao je Artera, prenosi goal.com.



Trener "tobdžija" osvrnuo se i na igru Škodrana Mustafija i naveo da je on danas pokazao koliko je dobar.



"Rekao sam mu da može da pogreši, ali sviđa mi se njegova reakcija danas i hrabrost s kojom je igrao i donosio odluke. Trenira zaista dobro i mislim da smo danas mogli da vidimo koliko je dobar", kazao je Arteta.