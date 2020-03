Arteta efekat - Dani Sebaljos zna zašto

Arsenal je danas uz dosta sreće pobedio Vest Hem rezultatom 1:0, a iako je Aleksandre Lakazet postigao jedini pogodak, Dani Sebaljos je u centru pažnje zbog sjajnih brojki.



Kao što pokazuje statistika, Sebaljos je bio najaktivniji i najproduktivniji igrač na terenu i bilo ga je svuda.



Imao je najviše dodira sa loptom, najviše preciznih dodavanja, oduzetih loptu, presečenih lopti, klizećih startova.



Navijači Arsenala moraju da budu zadovoljni, pobedom, igrom Sebaljosa i uticajem Mikela Artete koji ima sve veći uticaj. Pa ko zna, možda Arsenal i uspe da izvuče ovu sezonu...

Arsenal je trenutno na pet bodova manje od Čelsija, koji je četvrti.



Dani Ceballos for Arsenal against West Ham:



❍ Most touches (121)

❍ Most passes completed (86)

❍ Most recoveries (14)

❍ Most interceptions (6)

❍ Most tackles (5)

❍ Most fouls won (2)



An absolute rock. 🔴 pic.twitter.com/r6bAAazquC