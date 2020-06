Arsenalova nova garnitura će vas uplašiti!

"Tobdžije" su ove sezone imali veoma uspešnu gostujuću garnituru, ali taj princip se izgleda neće nastaviti i naredne sezone.



Tim Mikela Artete koji će se grčevito boriti za povratak u Evropu po nastavku sezone, za narednu sezonu sprema jednu od najupadljivih gostujućih garnitura.



Slika gostujućeg izdanja je 'procurela' na već poznatom "Footy Headlines" sajtu a komentari navijača su brutalni.



Od toga da 'krvave mrlje predstavljaju batine koje dobijaju svake godine za ulazak u top četiri' do možda i nadanja da će nove boje i aranžman 'uplašiti' rivale te će se više poena donositi sa gostovanja.



Sve u svemu, novi dizajn ne ostavlja ravnodušnim bilo da ste simpatizer "tobdžija" ili ne.



Arsenal have gone with a blood splatter pattern for their away kit to honour how they get battered out of the Top 4 every season #Respect pic.twitter.com/JwmQrzl9QH