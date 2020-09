Arsenal završio posao leta, sad slede velike stvari?

Izgleda da smo blizu kraja sapunice u Londonu.



Po pisanju Ornstajna, čelnici Arsenala su sklopili posao sa svojim kapitenom - Obamejang će potpisati novi trogodišnji ugovor sa Artetinim timom!



Engleski novinar otkriva kako je presudio dobar odnos španskog stručnjaka i oca Gabonca, a definitivno nije škodilo ni to što će 31-godišnjak imati primanja kao Ozila a moguće i veća.



Obamejang je do sada zarađivao oko 180 hiljada funti nedeljno, podsetimo Ozil ima još godinu dana ugovora koji omogućuje zaradu od neverovatnih 350 hiljada funti nedeljno.



Po novom ugovoru Gaboncu će pripasti oko 250 hiljada funti plus bonusi koji ukoliko ih ostvari idu i preko pomenute Ozilove plate, oko 375 hiljada funti. Engleski mediji pišu kako su bonusi lako dostižni za Aubu te imamo novog najskupljeg "tobdžiju".









Jasno da Gabonac zaslužuje ovo, bivši igrač Borusije Dortmund je bio najbolji strelac Arsenala u prethodne dve sezone. Ovu sezonu je počeo sjajnom partijom i golom protiv Liverpula u Komjuniti šildu.



Jedino što komplikuje stvari jesu godine, Auba je već u zrelim godinama, Arsenal se obavezao da plaća ogroman novac do njegove 34-te. Nadamo se da će kapiten u potpunosti opravdati poverenje "tobdžija".