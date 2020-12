Arsenal - Sinonim za prosečnost! Šta je najveća Artetina greška i ima li nade?

Kada je legenda kluba, Pol Merson nazvao Arsenal timom za sredinu, čini da ih je malo precenio.



Šalimo se, ali tabela ne laže, novo razočaranje za Arsenal, oni su 14. a osvojili su svega 13 bodova u deset utakmica. Iako je bilo nekih obećavajućih partija, ali čini se da ovo nije tim za neke ozbiljne stvari, odnosno da ih čeka sezona prosečnosti. Mediji su otrovni, tvrde da situacija nije toliko loša kao 2014. kada su imali samo četiri boda prednosti nad timovima iz zone ispadanja, mada su tada bili 12. na tabeli. Sada su poslednja tri ili četiri tima dosta slabija, pa ne bi trebalo da se bore za opstanak.



Samo, isti ti koji se grubo šale na račun Arsenala su im predviđali velike stvari ove godine.



Gde je problem?







Ovo je najgori start sezone od početka osamdesetih kada je zaboravljeni Teri Nil bio trener. Uspeli su tada da se dokopaju petog mesta na kraju, ali sada ni to ne bi bio neki uspeh. Osvojili su kup, ali osvajao ga je i Venger, očajnički im je potrebno da se vrate u Ligu šampiona. Lester i Vulvsi recimo sada deluju više kao ekipe za top 6 nego "Guneri".



Na prvi pogled, najviše nedostaje Obamejang, onaj pravi od 30 golova po sezoni i Arteta je toga svestan, njegov kapiten se ne može prepoznati. U tome je možda suština, recimo Murinjo je uspeo da u Totenhemu popravi defanzivu a da se to ne odrazi na Sona i Kejna, dok je Arteta malo zategao odbranu, ali Arsenal je očajan napred.



U nedelju uveče protiv Vulvsa bezbroj centaršuteva u prazno, to nije igra koja bi Obamejangu pružila šansu da se vrati u formu.







Mada to ne mora da znači ništa, kada je u pitanju derbi Severnog Londona. Jer, 2017. je Totenhem bio mnogo bolji od Arsenala, imali su 14 bodova više na kraju šampionata, a ipak su "Guneri" dobili najvećeg rivala. Te sezone su bili šesti, 37 bodova iza Sitija. Ove će teško ponoviti taj rezultat, ma kako surovo zvučalo. Ako se posle pobede nad Junajtedom mislilo da će to biti tačka preokreta, usledio je crni novembar, bod u tri meča meča, dali su samo jedan gol i to je tužna istina ovog tima...