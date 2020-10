Arsenal nema pravo da se ljuti, ovu ludu ponudu je odbio Mesut Ozil!

Mesut Ozil je završio sa Arsenalom, makar do januara kada će Arteta ponovo imati mogućnost da vrati Nemca u konkurenciju za nastupe u Premijer ligi i eventualno Evropi.



Do tada Nemac će trenirati bez iskustva na utakmicama. Zasigurno će biti jedan od najomiljenijih admina na Tviteru do tada.



Njegov ugovor ističe krajem ove sezone, za sada ne postoji nikakva naznaka da će biti produžetka, Ozilovih 350 hiljada funti nedeljno od 2018. godine je previše za budžet "tobdžija". Skoro je dobio i bonus za lojalnost u visini od osam miliona funti.



A svoju "lojalnost" je mogao dobrano da naplati te 2018. godine, objašnjava njegov agent Ergut Sogut.



"Mesut ima 32 godine. Ima još par godina karijere, ali mnogo više je do tretmana od strane kluba. Mesut je neko ko će se uvek boriti za svoja prava. Taj ugovor je bila i velika obaveza za njega, potvrdio je svoju predanost klubu. Mogao je da napusti klub kao i Sančez. Mogao je da ode i uzme 30 miliona funti za potpis kao slobodan agent na vrhuncu svoje karijere. Ali ostao je lojalan. Možda će klub promeniti svoju poziciju u januaru i registrovati ga. Nikad ne znate šta se može desiti", izjavio je agent kreativca.



Doduše može se reći da Mesut odbijanjem 30 miliona funti 'na ruke' i nije bio preterano oštećen, Nemac se nalazi u top deset najplaćenijih igrača lige, iako ne igra zarađuje oko 20 miliona evra godišnje - samo od kluba.