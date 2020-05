Arsen Venger je imao jedan zanimljiv intervju, a govorilo se, naravno, i o Arsenalu.



On je i dalje pri klubu, gleda svaku utakmicu, stoji na usluzi svakom kome je to potrebno.



"I dalje mi je dosta stalo do kluba, gledam sve utakmice. Mislim da postoji kultura kako se igra u Arsenalu, a nadam se da Mikel to može da vrati klubu. Moje srce je i dalje sa klubom. Mnogo mislim o ovom periodu, 22 godine u jednom klubu su nešto neobično. Ponosan sam", rekao je Venger.



Da li je po njegovom mišljenju Arsenal izgubio tu sopstvenu kulturu igranja?







Istina je da je pod Vengerom u najboljim danima Arsenala ekipa igrala veoma jednostavno, sa brzim kontrama koje niko nije mogao da zaustavi, jasna je bila vizija ovog stručnjaka, ali to danas ne možemo reći za ekipu Mikela Artete.