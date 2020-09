Arapi pišu, rešena sudbina Aleksandra Prijovića?

Reprezentativac Srbije Aleksandar Prijović još uvek nije pronašao novi klub.



Spominjali su se brojni evropski klubovi i povratak na Stari kontinent, bilo je interesovanja Paoka, Bešiktaša, Crvene zvezde, čak i Olimpijakosa, ali su te priče utihnule nakon što je u Srbiji bio osuđen na kućni pritvor u trajanju od tri meseca zbog kršenja zakonske regulative u jeku pandemije koronavirusa.



Mediji u Saudijskoj Arabiji pišu da na adresu njegovog kluba Al Itihada nije stigla nijedna ponuda, pa postoji mogućnost da se on vrati u konkurenciju za tim iz Džede.



Prijović ima 30 godina i potpisan ugovor sa Arapima do juna 2023. godine, pa će ukoliko ispoštuje ugovor do kraja prema nekim navodima zaraditi čak 18 miliona evra.



- الرياضية |



نادي #الاتحاد لم يتلقى أي عرض لشراء بريجوفيتش ، وهناك نية لإعادته لتمثيل الاتحاد الموسم المُقبل. pic.twitter.com/oO88TSAT48 — Saudi Sky Sport (@SaudiSkySport) September 11, 2020