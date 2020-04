Antić i Barsa - Šest meseci, a ljubav večna

Zima je 2003. godine, definitivno najgora, najhladnija i najmračnija u Barseloni. Uprava na čelu sa predsednikom Đoanom Gašparom gubi konce i svesna je da na leto ne može da pobedi na novim izborima. Pritisak je sve veći. Dva trenera - Lorenco Sera Ferer i Ćarles Rešak nisu opravdali očekivanja. Gašpar odlučuje da vrati Luja van Gala, što je bila najveća greška u ovom veku, jer je Holanđanin u drugom mandatu bio još gori...



Na polusezoni, 2002/2003, Barselona je 15. na tabeli, na bod od zone ispadanja, i krajem januara, uprava odlučuje da otpusti Van Gala, posle samo šest meseci u drugom mandatu.



Uprava je dugo vagala, malo ko je imao hrabrosti da tada preuzme poljuljanog i gotovo uništenog lava, ali je Radomir Antić bio taj koji je odlučio da pokuša nemoguće - vrati Barselonu tamo gde pripada.



Dogovor je pao u jednom hotelu u Madridu, a Radomir je 2. februara 2003. predstavljen na Kamp Nou.



"Dugo sam čekao ovakvu priliku. Došao sam ovde da radim i da vratim Barsu u vrh. Ne plašim se, spremam se za ovako nešto godinama", rekao je Antić i potom zasukao rukave.









Promena formacija, ali filozofija je ista



Radomir Antić je povukao nekoliko ključnih poteza, shvatio je da ne može da igra u formaciji 4-3-3, sa igračima koje poseduje. Promenio je u 4-4-2, ponekad u rombu, ponekad u liniji. To je praktično značilo sledeće - Havijer Saviola više ne može da igra krilo i ide u napad sa Klajvertom. Ovako je to autoru i ovog teksta, ispričao 2012. godine...



"Shvatio sam sledeće - Saviola je neupotrebljiv na krilu, jer nije prodoran, iako jeste brz. Ima njuh za gol, ali manje za dribling. Klajvert ostaje centarfor, jer svi znamo da je tu ubitačan. Ali jedna promena je bila važna i mnogi su se čudili kada sam to odlučio - Saviola je najistureniji, a Klajvert malo iza njega, kao povučeniji! Zašto? Pa kome će Klajvert da preglavava te silne lopte i kako Saviola da pobegne ako ispred sebe ima nekog?! Rezultat toga bio je gol Saviole u mom prvom meču protiv Atletik Bilbaa, a već u trećem je dao het-trik Betisu. Takođe, zbog toga sam zamenio i stranu Marku Overmarsu, prebacili smo ga sa levog na desno krilo kako bi dobili više centaršuteva. Saviola i Klajvert su se nadavali golova, po dvadesetak obojica te sezone, a i Overmars je blistao na "kontrastrani"...", ispričao nam je Radomir Antić.











To nije bilo sve, kao što smo pomenuli u prethonoj priči, nove uloge u timu dobili su i Ćavi i Karles Pujol. Prvi više nije "glumio" Gvardiolu i dobio je ofanzivniju ulogu, dok je Pujol sa beka premešten na štopera.



"Pujol je bio spreman da pogine, za sve. Za Barsu. To što je on radio na treninzima niko nije ni na utakmicama. Bila bi prava šteta da takvo srce ostane desni bek, kada je mogao da postane srce i stub odbrane. I tu nije bilo problema, prihvatio je savet i postao štoper. Što se Ćavija tiče, rekao sam mu 'sine, da ti kažem, ti imaš dobar šut, pregled, završni pas... hajde da te pomerimo jedno 30 metara napred da vidimo šta će da se desi'. Rekao mi je 'Mister, ali ja nikada nisam igrao na polovini protivnika'. Sledeću utakmicu, Barsa je bila prva iznad zone ispadanja, igrali smo gradski derbi sa Espanjolom, Ćavi je umesto 'četvorke', igrao 'šesticu' i to je bila njegova najbolja utakmica. Od tada, Barsa ga je do danas koristila upravo na toj poziciji."















Kako je tekla sezona?



Nije dobro počelo, na Kamp Nou, u Antićevom debiju, Atletik Bilbao je odneo bod (2:2), potom je došao taj čuveni meč sa Espanjolom, kada je predsednik Gašpar poručio Antiću da ako izgube, idu u zonu ispadanja, ispod gradskog rivala. Barsa je pobedila Espanjol 2:0, potom i Betis - 4:0. Da bi potom usledila "kriza" od tri vezana remija sa Osasunom i Alavesom u gostima, i Valjadolidom na Kamp Nou.



I onda, na scenu stupa Patrik Klajvert i najubedljivija pobeda pod Antićevom palicom. Na Kamp Nou, Barsa je razbila Santander 6:1, Klajvert je dao dva gola, kada je nastala jedna divna anegdota.



"Dolazi Klajvert sutradan na trening, obučen isto kao što je bio sinoć na utakmici. Kaže 'Mister', jel mogu ja danas da radim u teretani?', a ja znam da mu žena drži diskoteku dole u luci i da je sa stadiona otišao pravo tamo i vratio se pravo iz kafane ujutru na trening... i kažem ja njemu: "Ja ne znam ni što si ti danas došao, ja sam čuo da ti posle ovakve partije sutradan dolaziš da sastavljaš tim", šalim se ja i nastavim: "Vidi sine, ti ako sada odeš kući, nećeš biti ni za šta, ni za ženu ni za decu, narednih pet dana... hajde odradi trening oporavka, posle ti i ja idemo da popijemo po pivo i bićeš kao nov'! Od tada, Klajvert nije propustio nijedan trening oporavka..."













"El klasiko" i najtužniji april



Nakon te pobede, Barsa je vezala dva poraza i to baš pred duel sa Realom u Madridu. Pred Antićem je najteža nedelja možda i u karijeri. Za vikend ide na noge šampionu Evrope, Real Madridu, a potom tri dana kasnije dočekuje Juventus u revanšu četvrtfinala Lige šampiona, posle 1:1 u Torinu.



"Sećam se, kao da je juče bilo, jako teško za mene... U Madrid idemo, i znam da ne smemo da izgubimo. Slabiji smo, borimo se. Zidan igra fudbal života i ja odlučim da Tijago Mota bude sa njim i da ga prati i kada ode u svlačionicu na poluvremenu. Ronaldo je dao gol prvi, a "moj" Luis Enrike, koga sam doveo pre toga u Real Madrid, pogodi je za 1:1. Imali smo ih, mogli smo i do pobede, ali je i remi bio kao kuća", prisetio se Antić.



Tri dana kasnije, utakmica sezone, nakon 1:1 u Torinu, Barsa ima priliku da prelomi sezonu i plasira se u polufinale Lige šampiona, gde bi išla opet na Real Madrid. Antić je odlično pročitao meč. Juventus se samo branio, a šanse su se ređale. Pavel Nedved koristi prvu priliku, minut 53. - 0:1. Katalonci moraju na sve ili ništa, i u 66. Ćavi daje gol za 1:1. Juventus je ostao sa igračem manje, pošto je isključen Edgar Davids. Otišlo se u produžetke, a onda najveći šok za muk na Kamp Nou, Marselo Zalajeta daje gol za 1:2 i Juventus je u polufinalu.

















Antić je uspeo da podigne ekipu i pored tog poraza, Barsa je do kraja sezone zabeležila još samo jedan poraz, i čak šest pobeda i sezonu završi na šestoj poziciji, plasmanom u Kupa UEFA, što je bilo gotovo nezamislivo kada je došao u februaru.





Izbori i kraj





Nažalost, iako su navijači zaista obožavali Antića, a igrači pogotovo, jer je iz svakog izvukao maksimum, a u prvi tim gurnuo i kasnije legende Andresa Inijestu i Viktora Valdesa, Đoan Laporta je pobedio na izborima u junu, to je podrazumevalo i otkaz za trenera, pa je Radomira zamenio Frank Rajkard.





"Kao i na kraju svakog svog posla u karijeri, iz Barselone sam isto otišao podignute glave i ponosan na sve što sam uradio. Promenio sam formaciju, ostao dosledan filozofiji. Igrali smo napadački, navijači su bili ponovo srećni, a da smo imali više sreće, mogli smo do polufinala Lige šampiona, a ko zna šta bi tamo bilo", zaključio je Antić.