Anjeliju prekipelo, krivi su svi, sam će odlučiti, Sarijev naslednik biće šok za sve!

Andrea Anjeli dugo već ćuti, svi znaju da je u pitanju nezadovoljstvo, igrama tima, ali i time što je urađeno od leta u Juventusu.



Nije tajna, on je želeo da Alegri ostane, ali Nedved i Paratići su ga ubedili da je Sari rešenje, da će Juventus igrati atraktivnije i imati veću šansu u Ligi šampiona.



Godinu dana posle, Juve je blizu titule, sa nikakvom igrom, pričom o nezadovoljstvu igrača Sarijem, lošem odnosu sa Ronaldom, niko izgleda ne bi zaplakao ako trener bude smenjen.



Ali, kako rekosmo, Anjeli smatra da sportski sektor nosi najveću krivicu, da je neverovatno da sa ovakvim timom Juventus igra očajno, da su nazadovali. Plus, nezadovoljan je time kako je Paratići sproveo prelazni rok posle odlaska Marote. Sportski direktor je kao desna ruka sadašnjeg direktora Intera, imao mnogo uspeha, ali kada je odgovornost bila na njemu, teško da se može pohvaliti da je puno toga pogodio. Rabio i Remzi, iako su dovedeni kao slobodni agenti mnogo koštaju klub zbog plata, koje ne opravdavaju, Danilo takođe nije ništa bolji nego u Sitiju, De Liht je klasa, ali je plaćen 75 miliona, tu nije moglo da bude promašaja. Uz to, Paratići nije uspeo da se oslobodi igrača iz drugog plana, sada mora da proda desetoricu što je veoma teško jer svi znaju da klub ne računa na njih.







No, trener ostaje glavni problem. Anjeli bi da može, doveo Zidana ili Gvardiolu, ali su to nemoguće misije. Priča se o Poketinu, no predsednik Juventusa nije uveren u to da će Argentinac biti uspešan, on nikada nije osvojio trofej.



Danas mediji pišu da će Anjeli probati da vrati Maksa Alegrija. Ovaj čeka angažman, ali PSŽ za sada ne smenjuje Tuhela, sve ostale klupe su zauzete. Povratak trofejnog trenera bi bio mač sa dve oštrice, jer u Italiji se ne posmatra sa simpatijom povratak na mesto uspeha, to zovu podgrejanom supom, no svejedno, Alegri je garancija koju Sari ne može da pruži, ovo je njegov tim, ume da kontroliše svlačionicu. Hoće li uspeti da ga ubede da se vrati, ostaje da vidimo, tek prvi čovek kluba je rešio da stvar potpuno preuzme u svoje ruke.