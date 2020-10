Andrea Pirlo - San o Barseloni...

„Išao bih na sve četiri u Barselonu“, napisao je Andrea Pirlo u svojoj autobiografiji, „“Mislim, dakle igram“.



Njegova fascinacija Barselonom se ogledala kroz bezbroj PES mečeva protiv Alesandra Neste.



„Ustajali smo ranije u Milanelu, igrali pre doručka, trenirali i vraćali se u sobu. Šta da vam kažem, život pun odricanja“, smeje se sadašnji trener Juventusa koji je u tim okršajima sa konzolom gotovo uvek uzimao tim Barselone. Nevolja je što je i štoper Milana takođe uzimao Barselonu, tvrdeći da je tako jedino ravnopravno jer su Katalonci najbolji tim na igrici.



Pirlo je voleo način na koji igra Gvardiolin tim, filozofiju katalonskog trenera, ponekad bi pomislio da im samo on nedostaje da budu savršeni.



Ni sam nije verovatno znao koliko je u pravu.



Milan je igrao prijateljski meč na „Gamper kupu“ utakmici kojoj Barselona tradicionalno otvara sezonu. Završilo je 1:1, domaćin je dobio penale, ali nikoga to nije zanimalo. Meč je bio prilika da Galijani pregovara sa Barsom oko dovođenja Ibrahimovića.











Šveđanin nije već šest meseci govorio sa Pepom, Barsa, iako verovatno najbolji tim tog vremena nije uspela da eliminiše u onim legendarnim polufinalnim mečevima Murinjov Inter. Ibrahimović je pretio da će pred novinarima nokautirati Gvardiolu ako ga ne puste da ode iz kluba, šaputalo se da je Mesi odigrao odlučujuću ulogu tražeći da Zlatan bude pomeren kako bi on igrao najbliže golu.



Sve su to priče koje su naišle na isčekivanje u Milanu.



„Sedeli smo u svlačionici, spremni da se vratimo u hotel, jedina priča je bila o tome hoće li se Galijani dogovoriti oko Ibrahimovića. Neki igrači su otišli da potraže Ibru da ga ohrabre da dođe kod nas. A onda se na vratima pojavio poznanik, slavni vaterpolista Manuel Estijarte.













„Andrea hajde sa mnom, Gvardiola želi da te vidi“.



Pirlo nije prepoznao jednog od najpoznatijih vaterpolista svih vremena bez kapice. Onda se prisetio. Manuel, koji je jedan od najboljih Pepovih prijatelja i sada član njegovog tehničkog tima u Sitiju je poveo Pirla do kancelarije trenera Barselone.



„Prvo što sam pomislio je da ima fensi kancelariju, naravno, igrao je u mom gradu u Breši, perfektno govori italijanski, ponudio me je vinom, znao je da moji drže vinariju“, prisetio se Pirlo.



„Potreban si nam ovde, nije da nisam zadovoljan timom, imam Ćavija, Inijestu i Busketsa, ali ti bi bio šlag na torti. Imaš sve kvalitet da igraš ovde, svetska si klasa“, objašnjavao je Pep.



„Znaš ja sam direktan jer mi to ovde tako radimo. Ne gubimo vreme, želimo da te kupimo odmah i pričali smo sa Milanom. Odbili su, ali nećemo odustati. Bilo mi je bitno da znam da ti želiš u naš tim“, pojasnio je strategiju Gvardiola.











„Ne postoji klub kao što je Barsa, od La Masije našeg ponosa, radimo kao paklena pomorandža. Mi smo filharmonijski orkestart, ovde nisu dozvoljeni falš tonovi, a ti si umetnik“, rekao je fudbalskom „Mocartu“, „Filozof“ kako je podsmešljivo Ibrahimović nazvao Gvardiolu.



Barselona je planirala da Ibrahimovića ponudi za Pirla, ali isprečio se Berluskoni.



Naime, pošto se ekipa vratila u Milan, Barsa je ponovo kontaktirala „Rosonere“. Priča samo jedna, žele Pirla.



Ali to je bilo leto velikih promena u klubu. Otišao je Anćeloti posle gotovo decenije u Čelsi, na klupu sleteo, kao Galijanijeva ideja (Berluskoni ga nije podnosio), Maks Alegri.



„Ne, već je otišao Karlo, bilo bi previše da izgubimo i Andreu, Milan je najbolji klub na svetu, nećemo prodavati Barseloni“, odbio je pregovore nekadašnji italijanski premijer.



I tu je priča završena.



„Želeo sam da odem, već mi je u glavi bilo kako ću biti u prilici da zadirkujem Nestu, kako ću mu uzeti i onaj njegov deo Barselone na plej-stejšnu, kako će morati mene da trpi u timu kada uzme džojstik u ruke“, dodaje Pirlo.











No, klub nije popustio, i on je ostao u Milanu, ugovor mu je isticao sledeće sezone.



A onda se sve promenilo. Sa Ibrom, Milanom koji je bio u padu, Juventusom koji je još jednu godinu završio kao sedmi, „Rosoneri“ nisu imali pravog rivala. Milan je imao šest bodova više od komšija, osvojio 18. titulu i ko bi tada rekao, poslednju.



Pirlo više nije bio toliko bitan, ili su tako mislili u klubu. On je navodno pitao Berluskonija šta je sa novim ugovorom, ovaj mu je rekao da ode kod Galijanija da to završi. Pirlu je saopštena vest koja ga je presekla. Klub mu nudi novi ugovor, ali će Alegri menjati formaciju, Van Bomel će biti u sredini, a Pirlo će igrati u veznom redu, ali bliže aut liniji.







To ga je prenerazilo.



„Vidi, Andrea, mi ćemo sa tobom ili bez tebe biti prvaci, ti si deo ove ekipe, legenda kluba, neće se promena uloge odraziti na tvoj status. Evo, poklanjam ti olovku, potpiši novi ugovor“, saopštio mu je Galijani.



Svet se za genijalnog fudbalera okrenuo.



„Shvatio sam da misle da sam prestar, da ću imati manju ulogu, da veruju da bez mene mogu, ali su suviše obzirni da mi to saopšte na grub način. Uzeo sam olovku od Galijanija i njome potpisao ugovor, ali sa Juventusom“.











Odjeknulo je kao bomba, Pirlo se preselio u Juve, dočekan je sa skepsom, kao potrošen igrač, imao je 31 godinu. To je bio trenutak za koji mnogi smatraju da je okrenuo stvari na glavu u italijanskom fudbalu. Naime, već prve sezone, iako totalni autsajder, Juve je sa Pirlom osvojio „Skudeto“, baš protiv nedodirljivog Milana. Još tri godine je sjajni fudbaler povlačio konce, otišao je 2015. u MLS podarivši „Bjankonerima“ seriju od četiri titule u nizu. Seriju koja i dalje traje.



Ostao je igrački žal za Barsom.



„Bio je to trenutak kada sam poverovao da ću sa plej stejšna preći u stvaran svet, želeo sam da me trenira Gvardiola, to je moja ideja fudbala. Ali, na kraju ostala mi je samo konzola“, zaključio je Pirlo.



Ali, sada će voditi Juventus protiv Barselone koja ga je pobedila u finalu Lige šampiona i oduzela mu šansu za još jednog „Klempavka“. I biće u prilici da nametne svoju igru nesuđenom klubu...