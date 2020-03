Anćeloti se vraća po osvetu, sećate se najbizarnijeg Romanovog otkaza, na poluvremenu!

Anćeloti je stabilizovao Everton, mnogi tvrde da je od početka bio na klupi da bi "Karamele" sada bile blizu Lige šampiona. Nije sve izgubljeno, recimo ako danas dobiju Čelsi priključiće se timovima koji nišane evropsku elitu.



Čelsijeva publika će posle osam godina biti u prilici da pozdravi Anćelotija, Italijan je dve godine bio na klupi "Plavaca", osvojio duplu krunu u prvoj godini, ostao bez trofeja i dobio otkaz.



Igrači su bili protiv, ali to je prvi put da Abramovič nije poslušao lidere svlačionice Terija i Lamparda.



"Nikad nismo bili tako jedinstveni kao kod Anćelotija", rekao je Džon Teri.



Zanimljivo da je Anćeloti smenjen u poluvremenu poslednje utakmice, protiv Evertona, ali je ostao na klupi do kraja meča. Tada je spuštena zavesa na sezonu, u kojoj je Čelsi bio drugi, ali devet bodova iza Junajteda.



Nije uspeo da napravi ništa u Ligi šampiona, koja je bila Abramovičeva opsesija, a Rus mu je zamerao da je previše mekan za svlačionicu.



Frank Lampard će danas biti na suprotnoj strani, na klupi Čelsija, a indirektno je potvrdio razlog smene.



"On je bio baš trener koga su igrači obožavali, ne sećam se da smo nekoga tako voleli. Uvek je slušao naše mišljenje, te prve sezone smo porušili sve rekorde", kaže Lamps.







Ali, Murinjo ih je izbacio prve godine u Ligi šampiona, druge sezone ih je izbacio Junajted u četvrtfinalu, upravo ti porazi na dva fronta protiv Junajteda su definisali sudbinu Anćelotija.



On nije bio iznenađen smenom, znao je narav vlasnika, ali je ostao povređen činjenicom da su ga smenili 45 minuta pre kraja sezone, odnosno da mu je na poluvremenu saopšteno da je dobio otkaz.



Sledeće godine nasledio ga je Viljaš Boaš, koji je tokom sezone dobio otkaz, Di Mateo je doveo Čelsi do titule u Ligi šampiona, intimno većina igrača smatra da je to Anćelotijeva Liga šampiona i da je on trebalo te večeri u Minhenu da bude na klupi.



U svakom slučaju mnogo je simbolike, navijači će toplo pozdraviti Karleta, a Everton će probati da zaustavi "Plavce" i borbu za Ligu šampiona učini još zanimljivijom.