Američke fudbalerke traže 66 miliona dolara!

Zahtev za obeštećenje je sa spiskom drugih u četvrtak uručen Okružnom sudu u Los Anđelesu za suđenje koje bi trebalo da počne 5. maja.



Među podnetim dokumentima su odvojeni kolektivni ugovori američkih muških i ženskih fudbalskih timova, koji do sada nisu bili objavljeni.



Igračice ženskog nacionalnog tima tužile su Fudbalski savez SAD marta prošle godine, tvrdeći da je institucionalizovana rodna diskriminacija koja obuhvata nepravednu razliku u nadoknadi muških i ženskih timova.



Kolektivni sporazumi su pokazali nesklad i u bonusima, i istakli različite strukture plata članova muškog i članica ženskog tima.



"Igračice ženskog nacionalnog tima se plaćaju drugačije, jer su posebno tražile i pregovarale o potpuno drugačijem ugovoru od muške reprezentacije, uprkos tome što im je to bilo ponuđeno", objavio je Fudbalski savez SAD.



"One su se opredelile za ugovor koji pruža značajne dodatne pogodnosti koje muški nacionalni tim nema, uključujući garantovane godišnje plate, zdravstveno i stomatološko osiguranje, plaćenu pomoć za negu dece, plaćeno odsustvo tokom trudnoće i roditeljsko odsustvo, otpremnine, nastavak primanja zarade tokom perioda povrede, pristup penzionom planu, višestruke bonuse i mnogo drugog", tvrde iz Saveza.



Predstavnica tužilja Moli Levinson osporila je te tvrdnje Saveza. "U poslednjim pregovorima Savez je više puta rekao da jednaka plata nije opcija, bez obzira na strukturu plata", rekla je ona.



"Savez je predložio strukturu 'plaćanje po igri' sa ukupno manjim platama. U svakom slučaju, bio meč prijateljski ili takmičarski, ženskim igračicama je ponudjena manja plata nego muškarcima. To je sama definicija rodne diskriminacije, i naravno igračice su je odbacile", rekla je Levinson.



Tužba je privukla pažnju širom sveta. Kada su SAD prošlog leta pobedile u finalu Svetskog prvenstva u Francuskoj, navijači su u publici uzvikivali "Jednake plate! Jednake plate!".



Ovog meseca je Udruženje igrača muške reprezentacije SAD pozvalo fudbalski savez da znatno poveća plate ženskog tima, istovremeno optužujući to upravljačko telo da daje nepoštene ponude u pregovorima koji se upravo vode o ugovoru s muškim timom.



Takođe, medju dokumentima koji su podneti sudu je izjava Megan Rapino, fudbalerke godine u izboru FIFA, koja je rekla da je Rasel Savijer, advokat fudbalskog saveza, tokom pregovora u junu 2016. godine izjavio da je "stvarnost na tržištu da žene ne zaslužuju da budu plaćene podjednako kao muškarci".



S druge strane, predsednik Saveza Karlos Kordeiro je 29. januara rekao da "naši igrači nisu tretirani podjednako" i da su mogućnosti igračice manje nego za igrače.



Činjenica da Svetsko prvenstvo u fudbalu donosi "delić prihoda i delić onoga što se plati muškarcima, odraz je, iskreno, nedostatka mogućnosti. Ali, ženski fudbal se u svetu ne poštuje koliko u Sjedinjenim Državama", rekao je on.



Bivši predsednik Fudbalskog saveza SAD, Sunil Gulati, u sudu je polovinom decembra rekao da izmedju muškog i ženskog fudbala "postoji apsolutna razlika oko koje se svi ne slažu, ali je mislim da je to razliuka u atraktivnosti i relativnom kvalitetu - to ne kažem, ali ne kažem ni da su oni isti po brzinu ili snazi - to većina prihvata".



Američki igrač koji je samo bio na popisu za svih 16 kvalifikacionih utakmica tokom neuspelog napora SAD da se plasiraju na Svetsko prvenstvo 2018, zaradio je 179.375 dolara od Fudbalskog saveza.



S druge strane, igračica koja je prošle godine bila na spisku za pet kvalifikacionih utakmica za Svetski kup dobila 52.500 dolara za to i još 147.500 dolara za učešće na Svetskom kupu, uključujući i 37.500 dolara bonusa i 110.000 dolara za osvajanje titule u Francuskoj.



Fudbalski savez SAD drži 16-21 igračicu pod ugovorom godišnje po sadašnjem ugovoru o radu, koji traje do 2021. godine, i isplaćuje svakoj po 100.000 dolara plate. Savez takođe plaća minimalno 22 igračice u klubovima Nacionalne ženske fudbalske lige, pri čemu je svaki od njih ove godine dobila od 70.000 do 75.000 dolara.



Žene primaju 75 odsto plate kada su na porodiljskom odsustvu do jedne godine, i imaju duže od tri meseca ili dva kampa za trening da se vrate u punu kondiciju. Igračica može primiti 75 odsto plate do tri meseca prilikom usvajanja deteta i 50 dolara dnevnice za negu dece tokom perioda treninga i igre. Savez ženama plaća i zdravstveno, zubno i osiguranje vida.



Kada su se muškarci poslednji put kvalifikovali za Svetsko prvenstvo 2014. godine, njihov fond igrača dobio je isplatu od dva miliona dolara, a svaki je zaradio 55.000 dolara za to što je bio na spisku i 5.500 dolara po meču. Spisak igrača je ukupno dobio 175.000 dolara po svakom osvojenom bodu za grupnu fazu takmičenja, što je ukupno bilo 700.000 dolara, plus 3,6 miliona dolara za plasman u šesnestinu finala.



Fudbalski savez je u podnesku istakao da je dobio 9,0 miliona dolara od FIFA-e za muškarce koji su stigli u drugi krug Svetskog kupa 2014, ali samo dva miliona dolara za žene koje su pobedile u finalu 2015. i četiri miliona za pobedu žena 2019. godine.



Ali, postoji jednakost u iznosu dnevnica: žene dobijaju 62,50 dolara dnevno dok su u SAD i 75 dolara u inostranstvu, isto koliko su imali i muškarci po sada isteklom ugovoru za 2015-18. godinu. I muškarci i žene primaju od Saveza i po simbiličnih 1,50 dolara za prisustvovanje domaćim utakmicama u okviru takmičenja Fudbalskog saveza SAD.