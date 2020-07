Alegri progovorio, glasine sve jače?

Maks Alegri čeka posao. Ugovor sa Juventusom je istekao, godinu dana je odmarao sa porodicom u Livornu, primao 7.5 miliona godišnje, sada će se vratiti na klupu.



Pominje se Borusija Dortmund, ali neki izvori ukazuju da čeka Leonarda koji i dalje želi da smeni Tuhela, i da će to i učiniti ako PSŽ ne napravi ništa u Ligi šampiona.



"Ne znam gde ću raditi, tražim klub koji ima ambiciju da se bori za trofeje", kaže slavni Italijan.



Odbio je Real Madrid pre dve godine.



"Imao sam ugovor i dao sam reč ljudima u Juventusu. Jasno, voleo bih da radim u Primeri u velikom klubu, ali to će vam reći svaki trener na svetu", rekao je Alegri novinarima "Marke".



On smatra da će Juventus nastaviti da pobeđuje.



"Oni su stvoreni da pobeđuju, bolji su od drugih u svemu, još godinama će vladati", kaže Alegri koji je osvojio pet titula u nizu sa "Bjankonerima".



Bio je prvak i sa Milanom.



"Mislim da se kreću napred, ali njima fali strpljenje, ne možeš svake godine da promeniš tim".







Zamera mu se da sa Juventusom nije napravio ništa u Evropi, ali on se nasmejao na tu tvrdnju.



"Ne razumem, dva puta smo igrali finale, a par puta smo eliminisani, svi znate kako", rekao je Alegri aludirajući na penal protiv Reala u poslednjim sekundama, ali i eliminaciju od Bajerna pre par godina koja je obeležena silnim sudijskim greškama na račun Italijana.



Tada su Nemci rekli da su sudije grešile, ali da Juve kao veliki klub to mora da proguta, da bi i sami bili žrtve već u sledećem kolu protiv Reala...



Alegri nije pominjao Englesku, sve velike klupe su zauzete, a nije sigurno da bi prihvatio Njukasl čak i da ulože ogroman novac u novi tim...