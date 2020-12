Alegri najavio gde želi da nastavi karijeru, "ugroženi" treneri u panici

Trofejni italijanski trener Masimilijani Alegri javno je izrazio želju da bi voleo da se oproba u Premijer ligi.



Stručnjak koji već godinu i po dana nema posao, nakon što je napustio Juventus, pohvalno je govorio za "Tajms" o engleskom fudbalu nedvosmisleno ukazujući gde bi želeo da nastavi karijeru.



"Želeo bih da se oprobam u Premijer ligi. U Italiji sam bio četiri godine u Milanu i pet u Juventusu. Sada očekujem posao u Italiji, ali to će biti teško, ili u Engleskog" - rekao je čovek koji je od 2011. do 2018. osvajao trofeje u Seriji A.



Istakao je da je engleski fudbal napredovao zahvaljujući inostranim trenerima.



"U odnosu na pre 10 godina preovladava više taktike. Engleska je sada mnogo sofisticiranija uz dosta taktike, ali uz poštovanje tradicije koja vlada na Ostrvu. Postoji dobar balas između tradicionalnog načina igre u Engleskoj i novog kvaliteta koji su ugradili strani treneri" - rekao je Alegri.



Priznao je da mu se sviđa mentalitet Liverpulovih igrača, a skrenuo je pažnju i na Murinjov Totenhem ove sezone.



"Murinjo je izgradio balans između koristi i tehnike. Totenhem je veliki tim sa sjajnim igračima i strategom kakav je Murinjo. On radi sjajan posao tamo" - rekao je Italijan.



Jasno je da bi trenutno najviše razloga za brigu mogao da ima Mikel Arteta, pod čijim vođstvom je Arsenal doživeo najgori start od 1981. godine.



Čini se da je Alegri najbliži severnom Londonu.