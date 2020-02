Alegri istakao, mora da se vrati poslu, evo i kada!

Italijanski fudbalski trener Masimilijano Alegri rekao je da u septembru "mora da se vrati poslu", ali je negirao da je bilo kontakta sa Pari Sen Žermenom.







Bivši trener Juventusa primećen je u Parizu, pa su mediji spekulisali da pregovara sa prvakom Francuske.



On je rekao da su putovanja u Francusku privatna stvar i da ne traži posao u Pari Sen Žermenu.



"Nema ništa sa Pari Sen Žermenom, bilo bi nepoštovanje prema drugima da ovde razgovaram sa Leonardom. U Parizu sam, veličanstvenom gradu, da predstavim moju knjigu, posebno anegdote, moja iskustva. Još ništa ne znam o mojoj budućnosti", rekao je Alegri "Frans presu".



Alegri je dodao da će morati da završi odmor posle godinu dana van fudbala, pošto se plaši da će se navići na taj opušteni stil života. On je priznao da uči engleski jezik.



"Moram da se vratim u septembru. Ako se naviknem na odmore, neću više raditi. Zbog toga moram ponovo da učim. Iz lične kulture učim engleski, pošto kada odem u inostranstvo, ne mogu da komuniciram", naveo je Alegri.



Alegri (52) je tokom trenerske karijere osvojio pet šampionskih titula sa Juventusom, četiri Kupa Italije i dva Superkupa Italije, a u dva navrata je bio finalista Lige šampiona. Sa Milanom je jednom bio šampion Italije i osvojio Superkup Italije. Sa Sasuolom je bio šampion Serije C.