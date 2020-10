"Alea iacta est" - Barsin najveći promašaj, kako god da (o)krene

Kako je Osman Dembele odbio da napusti Barselonu pod uslovima koji su štetni po njega, tako su katalonski mediji počeli negativnu kampanju protiv Francuza.



Često pišemo o tome, kako vodeći katalonski mediji Sport i Mundo Deportivo, naročito ovaj drugi, svakodnevno pišu u korist Bartomeuove uprave, pa je tako i sada.



Do jednog momenta, Dembelea su konstantno branili i pored brojnih povreda, a od danas su krenuli članci sa procentima, ponašanjem itd. Sport podseća da je Dembele od dolaska odigrao tek 26,62% minuta, u prevodu tek 4.150 minuta od mogućih 16.200.



Uz to, Dembele je konstantno imao problema sa disciplinom, poznavanjem jezika i sporazumevanjem sa saigračima zbog čega je ove sezone više nego ikada pao u drugi plan.



Barselona je imala ideju da ga proda Mančester Junajtedu u "pet do 12", čak je pristala i na pozajmicu, ali je uslovila da Dembele mora da automatski produži ugovor do 2023. kako narednog leta posle pozajmice ne uđe u poslednju godinu. Francuz je i to odbio i tako postao neomiljeni u katalonsim medijima.









Danas, Mundo Deportivo piše da je Dembele najveća Barsina kocka ove sezone, jer u klubu nisu sigurni da li da pokušaju da ga prodaju na zimu, godinu i po pre isteka ugovora ili da obnove saradnju.



Barselona je sigurno na gubitku, jer su Katalonci do sada platili 105 miliona evra fiksno za transfer 2017. i kroz bonuse još nekih 20 od mogućih 40. U prevodu, Dembele je do sada Barsu koštao oko 125 miliona evra i još oko 50 će ako ostane do kraja četvrte sezone, sa platom od 12 miliona godišnje.



"Alea iacta est", kaže čuvena latinska poslovica ili - kocka je bačena, jer Barsa sada nije imala drugog izbora osim da "pomiluje" Dembelea i da ga ostavi u ekipi do zime.



Sada je na Kumanu da li će da mu pruži šansu, da veću minutažu i poveća mogućnost od nove povrede ili da ga drži na klupi i tako dodatno spusti ionako sniženu cenu na tržištu.







Sve u svemu, idealnog rešenja nema, iako će i Sport i Mundo Deportivo pronaći način da opravdaju svaki potez uprave. Ako konačno eksplodira, hvaliće ga na sva usta da je zamenio Nejmara, a ako ga Barsa proda, što neće sigurno uspeti za više od 50 miliona, onda će da pišu kako su tako otvorili prostor za Ansua Fatija, koji je dete kluba, nije koštao ništa, a doneće mnogo...