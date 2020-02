Alavesu slađi bod u predgrađu prestonice!

Leganes je dočekao Alaves u okviru 26. kola španske La Lige, a pobednika nije bilo, 1:1.Nakon prvih 45 minuta nije bilo boljeg rivala, barem kada se pogleda semafor, Leganes je imao inicijativu, ali nisu bili toliko ubojiti pred golom rivala pa promene rezultata od samog starta nije bilo.Ipak, gosti u nastavku koriste prvu šansu za gol.Nakon solidne akcije gostiju, Lukas Perez uspeva da se domogne lopte, izašao je jedan na jedan sa golmanom protivnika i lagano ga savladao za 0:1 . Igrao se 47. minut.U 59. minutu izjednačenje. Prelepo je Oskar primio loptu koja je došla do njega, još lepše centrirao, da bi Kariljo pogodio za izjednačenje. Fantastično je bilo videti ovakvu akciju, sve je fudbalski odrađeno do perfekcije. Upravo je on postavio i konačan rezultat, što daleko više odgovara gostima koji su u bezbednijoj zoni od Leganesa koji je i dalje pretposlednji.