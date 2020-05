Ako se nastavi sezona, Real će u finiš ući sa velikim pojačanjem!

Španija je jedna od zemalja sa najvećim brojem slučajeva zaraženih koronavirusom, pa je još uvek veliko pitanje da li će se na vreme stvoriti uslovi za nastavak fudbalske sezone.Jasno, klubovi bi da igraju, Ivan Rakitić veruje da je fudbal jako bitan i da vredi preduzeti određene rizike kako bi se sezona nastavila Stanje na tabeli je takvo da je Barsa uoči prekida bila prva sa dva boda više od Reala, jasno, ne bi bilo fer dodeliti tek tako Kataloncima titulu, jer je do kraja ostalo još 11 kola.Ukoliko se stvore uslovi da se sezona završi na terenu, Real i Barsa bi nastavili veliku borbu za trofej, a Zinedin Zidan bi imao i veliko pojačanje.Kako prenosi "AS" Eden Azar se odlično oporavlja od operacije desnog članka, koja je obavljena petog marta u Dalasu i biće spreman da pomogne ekipi ako se sezona nastavi, plan je da to bude u junu.Belgijanac je počeo lagano da džogira pre par dana i već je radio sa loptom, što je kako navode jako važno za Azara, koji često voli sa svojom decom da igra fudbal u dvorištu svoje kuće u Madridu.