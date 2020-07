Ako se kladite danas na Real, pazite se, postoji Kurtoino prokletstvo kraj "katedrale"!

Real je nesavladiv, a verovatno i poslednja prepreka na putu ka tituli bi mogla da bude "Katedrala" u Bilbaou.



Na "San Mamesu" ih prati prokletstvo, makar kada je Tibo Kurtoa u pitanju.



On brani sjajno nakon nastavka sezone i potpuno je ućutkao kritičare. Naime, osim što Real pobeđuje oni su primili samo 21 gol, najmanje u poslednjih tridesetak godina, kada je za 29 mečeva, Pako Bujo 1988. vadio loptu iz mreže 19 puta.



On je jedini golman Reala, tima koji obično pobeđuje ofanzivom koji je dva puta primio najmanje golova u ligi, jednom je to, 2008. uspeo i Kasiljas.



Sada je red na Kurtou.



Međutim, ima jedna upozoravajuća stvar kada je Belgijanac u pitanju, on baš ne voli da gostuje na San Mamesu.











Naime, kao golman Atletika je gubio na gostovanjima na ovom stadionu, prošle godine je sa Realom izvukao bod. Računajući i kup mečeve u pet poseta Bilbaou primio je devet golova i njegov tim nikada nije pobedio.



To bi trebalo da bude opomena svima koji se danas klade na Real...



Ako je do tradicije, neće pobediti i biće dosta golova...