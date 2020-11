Ako ne verujete njemu, pitajte Ozila - Sebaljos progovorio veliku istinu o Realu

Kontroverzni španski fudbaler Dani Sebaljos rekao je da bi voleo da se vrati u Real Madrid, klub iz kojeg je već drugu sezonu na pozajmici u Arsenalu.



Bez obzira na to što nije opravdao poverenje tokom perioda u Realu Sebaljos i danas smatra da je kraljevski klub "fudbalska Meka".



"Bernabeu je Meka fudbala. Možete pitati Ozila, koji je uvek govorio da je Real najbolji klub na svetu. Nositi njegov dres je san i cilj 99% igrača na svetu. Niko ne bi odbio da igra za Real" - kazao je Sebaljos za britanski San.



Dodao je da je prošle sezone bio zadovoljan u Arsenalu i da je zbog toga bio srećan kada su se dva kluba dogovorio da još jednu godinu igra na pozajmici na Emirejtsu.



"Nije to bio nikakav problem, zato što sam prepoznao da je to najbolje za moju budućnost. Imam još tri godine ugovora sa Realom i nisam jedini koji će odličivati o daljim koracima. Predsednik i trener će se dosta pitati o tome" - rekao je fudbaler koji je nedavno završio trening krvavog nosa nakon sukoba sa Davidom Luizom.